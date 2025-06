ESCLUSIVA SI Juventus, quale futuro per Rugani? Già tre ipotesi, ma non è detto che parta

Quale futuro per Daniele Rugani? Il centrale classe ’94 è rientrato dopo una ottima stagione giocata in prestito in Eredivisie, all’Ajax, partendo per gli Stati Uniti con i bianconeri alla volta del Mondiale per Club. Il centrale italiano ha lasciato Torino soprattutto perché fuori dal progetto che aveva avviato a suo tempo Thiago Motta, che ora non è più alla guida della squadra. Sulla panchina oggi c’è Igor Tudor, agli occhi del quale il difensore si sta provando a mettere in mostra in queste settimane.

Le squadre che potrebbero avanzare proposte non mancano, come Bologna, Sassuolo e West Ham, anche se con nessuna al momento c’è stato qualcosa di concreto. Oltre ai neroverdi poi, attenzione anche ad altre squadre che puntano alla salvezza e che dovranno sistemare la difesa, che potrebbero presto fiutare il possibile affare qualora la Juventus facesse sapere di volerlo far partire.

Sì perché ricordiamo che Rugani ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. Ma attenzione a dare scontato che possa partire, anzi: Rugani non sembra pretendere una maglia da titolare – mai lo ha fatto da quando veste il bianconero – e l’impressione è che rimarrebbe volentieri a Torino, qualora gli venisse prospettato di potersi giocare le sue carte. In una stagione che la Juventus giocherà su tre fronti, dunque con possibilità per tutti di mettersi in mostra. D’altronde uno dei problemi dell’ultima stagione è stato proprio che, quando si è fatto male Bremer, alle sue spalle ci fosse decisamente la coperta troppo corta. Tutto si deciderà per lui in queste settimane dunque.