Juventus, l’agente di Weah attacca: “Non si può trattare così i giocatori”

L’esterno statunitense Timothy Weah è rimasto fuori dalla partita di ieri sera tra la Juventus e il Manchester City. Il club bianconero voleva infatti inserire lo statunitense in un’operazione col Nottingham Forest che comprenderebbe anche il trasferimento di Samuel Mbangula alla società britannica.

L’attacco dell’agente di Weah alla Juventus

Dopo lo sfogo pubblicato da Weah sui social, il suo agente Badou Sambague ha ulteriormente alzato i toni, usando parole molto dure per descrivere la situazione del proprio assistito: “Weah è un giocatore fantastico e un compagno di squadra fantastico. Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto. È una vergogna. In ogni caso, fino a che io non sarò qui, nessuno può trattare uno dei giocatori di cui mi occupo mandandolo a destra o sinistra come una marionetta. Io sono felice che Timo abbia un’ottima educazione e una personalità tale da rimanere concentrato sulle partite”.

Parole pesanti, che rischiano di complicare i piani della Juventus, visto che Weah ha già rifiutato la destinazione e non sembra intenzionato a cambiare idea per trasferirsi in una squadra che non gradisce. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi importanti per capire quale sarà il futuro dell’esterno americano, mentre la Juve punta a fare cassa con la sua cessione, da reinvestire poi sul mercato in entrata, ad oggi totalmente fermo.

Sui social

Nei giorni scorsi, lo stesso Timothy Weah aveva affidato a Instagram il suo sfogo personale, scrivendo: “Dio, quando la vita è pesante e la speranza è sottile, ricordami che non sono solo. Sarò messo alla prova, ma non mi spezzerò. Mi hai dato forza che le tempeste non possono rubare, e luce che il buio non può annegare. Tieni viva la mia fede quando tutto il resto svanisce. Per chi ha bisogno di sentirlo oggi: non sei mai solo”.