09:00 Come riferisce Alfredo Pedullá, La Fiorentina ha riscattato Gudmundsson,ma non perde di vista Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, in scadenza di contratto con l’Inter tra poco più di un anno, lascerà sicuramente il club nerazzurro, e i viola stanno continuando a lavorare sul suo profilo che piace molto.

Con questo live, la redazione di Sportitalia vi segnala tutti gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, tra esclusive, indiscrezioni e ultim’ora. Restate connessi!