ESCLUSIVA SI Bologna, il Ravenna bussa per il 21enne Anatriello. Altri 4 club lo cercano

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, c’è un forte interessamento da parte del Ravenna per l’attaccante di proprietà del Bologna, Gennaro Anatriello. Il classe 2004 piace al club romagnolo che è pronto ad avanzare una proposta concreta.

Il 21enne arriva da una annata dove ha sfiorato la doppia cifra in Serie C, realizzando 9 gol. Nella prima parte di stagione al Messina ha collezionato infatti 17 presenze e 5 gol in Serie C. Poi da gennaio si è trasferito al Trapani, mettendo a segno 4 reti e un assist in 14 apparizioni. Ricordiamo che solamente nel 2023/24 ha fatto le sue prime presenze in Serie C con l’Alessandria, trovando anche la prima rete nella categoria.

Sulle sue tracce ci sono già altri 4 club. Si tratta della Casertana, del Potenza, del Lumezzane e del Livorno.