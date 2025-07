Il calciomercato entra nel vivo: primo giorno ufficiale del calciomercato estivo 2025 e le trattative iniziano a decollare nell’universo calcistico mondiale. Il racconto di SPORTITALIA.

11.00 Jonathan David è sempre più vicino alla Juventus. Ieri Alfredo Pedullà ne parlava così:

Diversi giorni fa – e in più occasioni – abbiamo scritto che per la Juve sarebbe stato il caso di accelerare dopo i proficui contatti con Jonathan David che raccontiamo in esclusiva da mesi. La Juve sta andando avanti sempre più con forza per il il canadese dopo aver trovato un accordo sull’ingaggio da 6 milioni più un paio di bonus a stagione. Ma attenzione perché, come più volte svelato, Osimhen sarebbe voluto entrare nel periodo della clausola libero da qualsiasi impegno e in quel periodo ci siamo entrati. Proprio il 24 maggio scorso avevamo scritto che la Juve avrebbe potuto pensare di due fare due attaccanti top (i nomi fatti erano proprio quelli di Osimhen, già segnalato lo scorso febbraio in chiave bianconera, e David) in presenza di una situazione da chiarire e ancora aperta per Kolo Muani. Ma due attaccanti forti la Juve dovrà prenderli…

Calciomercato: le trattative live

IERI

21.01 Adesso è anche ufficiale, dopo Jacopo Fazzini anche Mattia Viti è un giocatore della Fiorentina.

20:33 Ufficiale: Ruggeri all’Atletico Madrid

20:15 ESCLUSIVA SI – Il Milan rilancia per Jashari. Qui i dettagli della nuova offerta.

19:27 Atalanta e Genoa continuano a trattare per Ahanor. Qui la notizia.

19:00 Dal Belgio: Anche il Bruges su Aleksandar Stankovic dell’Inter. La news.

18:45 Longari: Stoccarda interessato a Aleksandar Stankovic. Angelo Stiller dello Stoccarda nella lista dell’Inter per il dopo Calhanoglu. I dettagli.

17:18 Dopo l’addio di Federico Guidi, il Milan volta pagina sulla panchina della Primavera e affida la guida della squadra a Giovanni Renna.

17:08 Mattia Viti ha appena terminato le visite mediche con la Fiorentina a Villa Stuart. Il giocatore si dirigerà ora al Viola Park per firmare il contratto.