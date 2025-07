Il Milan riparte dagli errori. La società, forse, ha capito ma la Sud sbaglia

Una buona notizia per il Milan c’è già: peggio dello scorso anno non si potrà fare. Un disastro totale, dalla prima squadra alla retrocessione del “Milan senza futuro”. Abbiamo avuto una conferma: Ibrahimovic non può fare il dirigente a grandi livelli. E’ lì perché ha delle quote nel fondo? Bene, vada a vedere la partita senza fare danni. Il resto lo facciano i professionisti. Forse, ma solo forse, la lezione l’ha capita anche Giorgio Furlani. Faccia l’Amministratore Delegato o il Boss e non il tecnico. Non ha competenza calcistica e non può fare il Direttore Sportivo. Il calcio è una droga, una malattia ma lui si limiti a gestire il club come un’azienda. Faccia quello in cui è capace. Il resto non è sua materia.

Vedremo il ruolo di Moncada che continua ad ispirarci poca fiducia e con l’arrivo di Tare non serve a molto. E’ ancora a Casa Milan solo per stima e affetto con Furlani. Per il resto andava cacciato anche lui. Chi sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare in un anno non merita alcun tipo di conferma nella stessa società. Giuntoli e Ghisolfi hanno pagato a Torino e Roma. Il Milan riparte sotto una buona stella. Tare, se si limita a fare il suo mestiere, potrebbe essere una risorsa e non un problema come accaduto negli ultimi anni alla Lazio. La lezione l’avrà imparata. Allegri è quell’usato sicuro che ti fa stare sereno e almeno la notte dormi senza rischio di incubi.



Alla fine tutti lo criticano ma meglio un Allegri che bada al sodo che i nuovi Guardiolani dell’ultimo decennio. In Italia abbiamo visto troppi copia e incolla in bianco e nero. La squadra è ancora un cantiere aperto. Ci vuole tempo per sistemare tutti i danni della scorsa stagione. Tra estate e inverno non hanno indovinato nulla. Bene il piazza pulita voluto da Tare. Resta Leao? Speriamo che Allegri faccia il miracolo. Le qualità non sono in discussione ma il rendimento e la costanza si. Se non sistema la testa è giusto che vada via anche il portoghese. Al Milan solo gente con fame. Vale lo stesso discorso fatto da Lautaro sull’altra sponda del Naviglio. Oggi si raduna la squadra ma la Curva Sud starà ancora lontana da Milanello. Grandissimo errore e autogol. La Curva ha fatto benissimo a contestare lo scorso anno, anche sotto la sede, ma ripartire la stagione nuova con allenatore, Direttore e calciatori nuovi nello stesso clima non ha alcun senso. I tifosi facciano i tifosi; oggi il Milan va sostenuto e incoraggiato. Contestato se le cose non vanno bene ma a luglio devi stare vicino alla squadra e anche alla società che ha capito di aver sbagliato ed è corsa ai ripari. Se poi la Curva diserta per altri motivi che non conosciamo alziamo le mani e ci stiamo zitti. Anno nuovo, vita nuova. Il Milan non sarà più la squadra che prenderà schiaffi a destra e sinistra.