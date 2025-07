LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Juve-Sancho nel vivo.Napoli, Lang c’è e non tramonta Ndoye

SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

00:20 Pedullà: “Juventus, Mbangula in uscita: il Bologna c’è”. Le news.

00:10 Pedullà: “Juventus-Sancho: trattativa nel vivo”. Qui la notizia.

23:00 Ufficiale il passaggio di Micai al Cluj

21:30 Ufficiale il prestito di Duran dall’Al-Nassr al Fenerbahce

21.12 Come riporta Alfredo Pedullà, il Napoli non molla Dan Ndoye: i contatti sono stati costanti, senza soluzione di continuità. Gli accordi sull’ingaggio siano stati raggiunti, contratto pluriennale da 2,8-3 milioni a stagione più bonus. Cosa manca ora? Che Napoli e Bologna trovino un punto di incontro sulla valutazione del cartellini, per gli emiliani sono circa 40 milioni tutto compreso, per il Napoli oggi 30-32 più 2-3 di bonus. Ndoye ha detto no ad almeno altre due proposte per aspettare gli azzurri, previsti nuovi approfondimenti in modo arrivare alle intese definitive.

20.04 Fra i convocati del Milan per il ritiro al via domani spiccano le assenze di Theo Hernandez e Bennacer: dietro c’è il mercato. Santi Gimenez invece manca dall’elenco di Allegri per gli impegni con la Nazionale.

19.00 Noa Lang al Napoli: un nome sul taccuino già a gennaio, certo. Ma la svolta, nel silenzio, è quella che vi abbiamo svelato domenica 22 giugno quando i dialoghi tra le parti erano ripartiti a sorpresa con l’idea di andare fino in fondo. Circa 15 giorni dopo, Napoli e PSV stanno ormai per completare lo scambio di documenti, in modo da permettere presto a Noa Lang di raggiungere la nuova destinazione. Operazione appena sotto i 30 milioni, come programmato dal Napoli, con una piccola percentuale sull’eventuale futura vendita”.

17.00 “C’è un nuovo muro in città”, il Bologna ha annunciato l’arrivo di Martin Vitik, nuovo difensore centrale classe 2003 del club rossoblù.

16.10 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗱𝗮 è atterrato pochi minuti fa a Lecce. Domani l’attaccante classe 2008 in arrivo dal Milan si sottoporrà alle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano e lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce.

12:00 Francesco Farioli è il nuovo allenatore del Porto dopo aver firmato un contratto valido per le prossime due stagioni, fino a giugno 2027.

11:00 Il Milan deve trovare il sostituto di Theo Hernandez, destinato all’Al Hilal, e sta vagliando vari profili. C’è anche la candidatura di Archie Brown, classe 2002 del Gent

9:00 Kalulu: “Felice di rimanere alla Juventus. E’ stata una stagione dura, ma ho imparato tanto”

8:30 Fiorentina e Levante si stanno scambiando i documenti per il trasferimento in Spagna di Matias Moreno, difensore centrale argentino classe 2003. Sono stati trovati gli accordi sulla formula e sulla cifra che consentirebbe al Levante di assicurarsi il cartellino. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, scrive Alfredo Pedullà

8:00 Saelemaekers saluta la Roma: “Vi porterò sempre con me, è stato incredibile”

Ufficiale l’arrivo di Bonny all’Inter. Nella giornata di ieri Chelsea, Brighton e Nottingham Forest hanno annunciato gli arrivi di Bynoe-Gittes, De Cuyper e Igor Jesus con Christophe Galtier nuovo allenatore del Neom. Ritrova in Saudi Pro League Lacazette.