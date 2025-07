LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Milan su Guela Doué, la Roma punta Wesley, Osimhen spinge per il Gala

Siamo a luglio e il calciomercato entra nel vivo in uno dei mesi più caldi in chiave trattative. SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

11:13 Il difensore giapponese Kota Takai passa al Tottenham.

We are delighted to announce the signing of Kota Takai from J1 League side Kawasaki Frontale, subject to international clearance and work permit ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2025

11:10 Palermo, ufficiale Augello: rinforzo a sinistra per Pippo Inzaghi.

11:00 Osimhen spinge per andare al Galatasaray.

10:00 Colpo notevole del Grosseto, in Serie D: da ieri è ufficiale l’acquisto dell’esperto centrocampista Della Latta.

9:30 Roma, c’è l’accordo per il rinnovo del portiere Svilar.

9:00 Continua la ricerca della Roma sulla fascia destra. E stando quanto riportato da Gianluigi Longari, il club giallorosso continua a insistere per Wesley del Flamengo (per distacco la prima scelta). Ma ai giallorossi sono stati proposti anche dei profili alternativi, come il terzino dello Shakhtar classe 2004, Vinicius Tobias.

8:00 Il Milan è tornato a pensare a Guela Doué.

7:00 Napoli, continua il pressing per Beukema.