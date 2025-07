LIVE Calciomercato tutte le trattative della giornata: dal Belgio, il Fenerbahce tratta Brown obiettivo del Milan. Lo Sporting su A. Costa

Siamo a luglio e questo significa soltanto una cosa, che il calciomercato entra nel vivo in uno dei mesi più caldi in chiave trattative. SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

Tutte le trattative di giornata

00:45 Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, Gent e Fenerbahce starebbero trattando per il cartellino del difensore mancino Archie Brown. L’inglese avrebbe anche trovato un accordo con il club turco allenato da José Mourinho sulla base di un contratto quadriennale. Tuttavia, il difensore resta nel mirino del Milan, tanto che nella giornata di ieri Brown ha parlato direttamente con Igli Tare.

00:20 Pedullà “Esclusiva confermata: lo Sporting Lisbona su Alberto Costa della Juventus: offerta da 20 milioni. I bianconeri ora devono decidere che cosa fare. L’offerta alletta la Juve che con quei soldi potrebbe trattare più facilmente con il Porto per Chico Conceição e altre operazioni”.