LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Atalanta su Moreira. Wesley-Roma? L’annuncio di Felipe Luis

SPORTITALIA vi racconta in esclusiva tutte le indiscrezioni di calciomercato, dall’Italia all’estero, passando per le vie infinite delle serie minori.

11.50 Aggiornamento di mercato da parte di Alfredo Pedullà: “Diego Moreira, esterno alto e basso del Chelsea classe 2004, piace all’Atalanta e non ci sono dubbi. Ma almeno in queste ore non è una trattativa calda e ci sono un paio di motivazioni, partendo dalla valutazione da oltre 20 milioni più bonus. Il Chelsea, tra l’altro, non ha ancora deciso come muoversi sul calciatore, aspetta l’offerta più alta e poi sceglierà. C’è poi il discorso legato alle valutazioni complessive che l’Atalanta sta facendo, Moreira è in buona compagnia e non sono state tirate definitivamente le somme. Anche perché prima bisogna risolvere la vicenda Lookman, poi sarà più semplice dedicarsi al mercato in entrata”.

11.00 Il Chelsea ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Ato Ampah fino al 2028. Il giovane esterno offensivo, classe 2005, proseguirà così la sua crescita a Stamford Bridge dopo essersi affermato come uno dei profili più promettenti del vivaio dei Blues.

10:00 Felipe Luis, allenatore del Flamengo: “Non è nelle giuste condizioni per giocare. Credo che andrà via”