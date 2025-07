Aggiornamento di mercato da parte di Alfredo Pedullà: “Nessuna sorpresa: Gianluca Di Chiara torna al Catanzaro, confermata la nostra indiscrezione dei giorni scorsi. L’esterno sinistro in giornata completerà le visite con i calabresi, in serata firmerà il contratto. Grande esperienza in Serie B, Di Chiara ripartirà dal Catanzaro, suo vecchio club all’inizio della carriera”.