Pedullà: “Moreira piace molto all’Atalanta, ma ci sono due ostacoli”

Aggiornamento di mercato da parte di Alfredo Pedullà: “Diego Moreira, esterno alto e basso del Chelsea classe 2004, piace all’Atalanta e non ci sono dubbi. Ma almeno in queste ore non è una trattativa calda e ci sono un paio di motivazioni, partendo dalla valutazione da oltre 20 milioni più bonus. Il Chelsea, tra l’altro, non ha ancora deciso come muoversi sul calciatore, aspetta l’offerta più alta e poi sceglierà. C’è poi il discorso legato alle valutazioni complessive che l’Atalanta sta facendo, Moreira è in buona compagnia e non sono state tirate definitivamente le somme. Anche perché prima bisogna risolvere la vicenda Lookman, poi sarà più semplice dedicarsi al mercato in entrata”.