Pedullà: “Folorunsho, visite in corso con il Cagliari. E domani tocca a Pezzella-Cremonese”

Ultimo aggiornamento di mercato da parte di Alfredo Pedullà: “Michael Folorunsho sta effettuando le visite a Roma per il Cagliari, confermando quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi (mercoledì e non martedì). Ieri sera c’era stato un piccolo rallentamento che avrebbe potuto comportare uno slittamento di poche ore perché il Napoli doveva dare il via libera al Cagliari sulle modalità di pagamento. Tutto risolto, tempistica confermata, prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, va in porto la nostra esclusiva del 5 luglio. Slittano, invece, di poche ore le visite di Giuseppe Pezzella con la Cremonese: previste inizialmente per oggi, si effettueranno domani. Esclusiva di una settimana fa, ultime formalità burocratiche prima dell’annuncio”.