Ultimi aggiornamenti da parte di Gianluigi Longari su Mehdi Taremi: “Inter, Mehdi Taremi non si sta allenando con la squadra dopo aver concordato con la società di usufruire di qualche giorno di vacanza ulteriore, in seguito alle vicissitudini che lo hanno tenuto bloccato in Iran il mese scorso. L’attaccante resta in uscita per i nerazzurri”.