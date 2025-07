Scintille al Tour de France, bufera in diretta: “Lo detesto”

Il Tour de France fa scintille non per fughe spettacolari o attacchi da lontano, bensì per una polemica che ha acceso i toni nel gruppo.

Nel ciclismo, più che in qualsiasi altro sport, esiste un codice invisibile. Un insieme di regole non scritte che nessuno ha mai ufficialmente insegnato, ma che ogni corridore impara col tempo, a forza di chilometri, cadute, vittorie e sconfitte.

È un linguaggio muto fatto di sguardi, piccoli gesti, rispetto. Sì, perché il Tour de France, al di là delle cronometro e delle salite, è anche una questione di etica condivisa, quasi cavalleresca. Il corridore più forte, quello in maglia gialla, può diventare un re temporaneo, a cui anche i più orgogliosi tributano un certo onore.

Bufera al Tour de France, il ciclista diventa lo sceriffo cattivo

Non è raro, infatti, che un giovane corridore, magari alla prima grande corsa a tappe, chieda il permesso di scattare o addirittura di vincere una tappa. Roba che detta così sembra assurda, ma che dentro il gruppo ha una logica ben precisa.

Però, a volte, anche questi equilibri sottili si spezzano. E quando succede, il Tour esplode in tensioni che, seppur lontane dai riflettori dei traguardi, lasciano il segno. È quello che è successo dopo la tappa del Mont Ventoux, quando una scena apparentemente banale ha dato il via a una polemica che ha fatto discutere per giorni. Tutto è cominciato con una pausa fisiologica della maglia gialla, Tadej Pogacar.

Il campione sloveno, come spesso accade, si è fermato al lato della strada per un bisogno urgente. Insieme a lui si è fermata mezza carovana, circa una quarantina di corridori, come a voler congelare il momento in rispetto di una consuetudine antica.

Eppure non tutti hanno rispettato quella pausa. Alcuni ciclisti hanno continuato a pedalare, provando addirittura ad approfittare della situazione. A quel punto Nils Politt, gregario tedesco della UAE, si è trasformato in quello che molti hanno definito lo “sceriffo cattivo”. Ha alzato la voce, ha gesticolato, ha richiamato pubblicamente chi secondo lui stava mancando di rispetto a quella regola non scritta che protegge l’equilibrio del gruppo.

La scena ha fatto il giro dei social e, com’era prevedibile, ha spaccato l’opinione pubblica. Alcuni ex corridori, oggi opinionisti, non hanno avuto parole leggere nei confronti di Politt, definendolo detestabile. Ma la verità, a guardarla bene, è meno netta. Perché, come ha spiegato lui stesso: “quando la maglia gialla si ferma per un bisogno, nel gruppo non si scatta”. Ecco, tutto qui. Semplice, se si conosce il codice. Un codice romantico, antico, che ancora resiste nonostante le radio in corsa, le strategie scientifiche e i watt calcolati al millesimo.

È proprio questo contrasto tra la modernità esasperata e il rispetto quasi rituale di certe regole invisibili che continua a rendere il Tour uno spettacolo unico. Un palcoscenico dove, anche senza attacchi, anche senza fughe, si può scrivere una storia. Basta uno sguardo, una pausa, e uno “sceriffo” pronto a farla rispettare.