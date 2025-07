Tour de France: Pogacar a un passo dal trionfo, Jonathan Milan conquista la maglia verde

Il Tour de France si avvia alla conclusione con due protagonisti assoluti: Tadej Pogacar e Jonathan Milan. Il campione sloveno della UAE Team Emirates ha tagliato il traguardo della 20ª tappa insieme al gruppo principale, accumulando oltre sette minuti di ritardo dal vincitore di giornata, l’australiano Kayden Groves. Un risultato che non cambia nulla in classifica generale: Pogacar è pronto a festeggiare domani sugli Champs-Élysées il suo terzo successo nella Grande Boucle, confermandosi tra i fuoriclasse assoluti del ciclismo mondiale.

Ma il vero protagonista italiano di questa edizione è Jonathan Milan, che con una tappa d’anticipo si è assicurato matematicamente la maglia verde, simbolo del primato nella classifica a punti. Il velocista friulano, originario di Tolmezzo, entra così nella storia del ciclismo azzurro diventando il terzo italiano a riuscire nell’impresa, dopo Alessandro Petacchi nel 2010 e Franco Bitossi nel lontano 1968.

Milan sarà premiato domani a Parigi, dove riceverà l’applauso del pubblico sul traguardo più iconico del ciclismo mondiale. La sua costanza, la forza nelle volate e il grande lavoro durante tutte le tappe hanno fatto la differenza, permettendogli di battere proprio Pogacar nella speciale graduatoria.

Sarà una domenica di festa per il ciclismo italiano, che torna a brillare in una delle classifiche più prestigiose del Tour, e per Pogacar, ormai a un passo da un’altra vittoria leggendaria. Sarà infatti il quarto trionfo del corridore sloveno alla Grande Boucle dopo quelli del 2020, il 2021 e del 2024.