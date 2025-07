LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Jashari spinge per andare al Milan, Buchanan torna al Villarreal

Tutte le trattative di giornata in quest’ultima domenica di luglio. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo.

9:00 Jashari continua a spingere: vuole il Milan. Non convocato per la prima giornata di campionato tra Bruges e Genk.

8:00 Dalbert torna in Sudamerica: ufficiale il suo approdo al Belo Horizonte.

7:00 Buchanan torna al Villarreal.

6:00 Inter pronta al rilancio per Ademola Lookman dell’Atalanta.