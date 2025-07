L’Italia intera piange: addio al capitano della nazionale

Il capitano della Nazionale è venuto improvvisamente a mancare: un lutto dolorosissimo per lo sport azzurro.

La notizia si è diffusa rapidamente nelle scorse ore e ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati italiani di sport. Il capitano della Nazionale è venuto a mancare: la sua scomparsa lascia un vuoto enorme in tutti coloro che ne avevano ammirato le gesta e avevano avuto modo anche di apprezzarlo per le sue qualità sul piano umano. Un dolore davvero molto forte per tutta l’Italia sportiva.

Salvatore Gionta, leggenda della pallanuoto italiana, si è spento all’età di 94 anni. La sua intera carriera è stata caratterizzata da risultati di enorme prestigio: basti pensare alla medaglia di bronzo conquistata con il Settebello alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952 – e poi anche agli Europei di Torino di due anni dopo – ma soprattutto la medaglia d’oro dei Giochi Olimpici di Roma 1960. Un trionfo, quest’ultimo, che Gionta riuscì a ottenere da capitano della Nazionale azzurra.

In tutto Gionta collezionò 62 presenze con l’Italia. Per quasi tutta la sua carriera sportiva la leggenda della pallanuoto giocò con la Lazio: proprio con il club romano vinse lo scudetto nel 1956. Solo nel 1949 Gionta giocò con la Libertas Roma in Serie B: nel 1957 passò poi allo Sturla. Il 15 dicembre 2015 il grandissimo pallanuotista venne insignito dal CONI del Collare d’oro al merito sportivo (la massima onorificenza dello sport italiano) e anche del titolo di Commendatore della Repubblica.

L’Italia dello sport in lacrime: addio al capitano

“Proprio al CONI, una volta terminato il percorso in acqua – si legge in un comunicato del Comitato olimpico italiano – Gionta ha ricoperto plurimi incarichi tra il 1976 e il 1997, oltre ad essere stato Presidente dell’Associazione Antichi Atleti della SS Lazio. Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, interpretando i sentimenti della Federazione Italiana Nuoto e dell’intero movimento sportivo, si unisce al cordoglio della famiglia“.

Anche la Federnuoto ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio per la perdita di una figura così importante nella storia della pallanuoto italiana. “Premiato col collare d’oro al merito sportivo e commendatore della Repubblica, aveva iniziato giovanissimo alternando l’attività di nuoto a quella di pallanuoto”, scrive la FIN nel comunicato.

La Federnuoto, come già fatto dal Comitato olimpico italiano, ha poi voluto ricordare i vari incarichi al Coni ricoperti da Gionta e anche il ruolo di presidente dell’Associazione Antichi Atleti della Lazio.