Tragedia improvvisa, la morte sconvolge il mondo dello sport

Il mondo dello sport piange la morte improvvisa della campionessa: il lutto è straziante, il ricordo del Comitato olimpico.

Una morte improvvisa che ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di sport. La notizia si è diffusa nelle scorse ore: un lutto dolorosissimo per tutti coloro che ne avevano apprezzato le straordinarie gesta e le numerose vittorie. Purtroppo, dopo due giorni di ricerche, la conclusione della vicenda è stata delle più strazianti.

Laura Dahlmeier, campionessa del biathlon, è stata ritrovata senza vita sulle montagne del Karakorum, in Pakistan. La 31enne tedesca era data per dispersa dopo la frana che si è verificata nella mattinata di lunedì 28 luglio. L’apprensione per la sorte di Dahlmeier era moltissima: in tanti hanno sperato in un miracolo che purtroppo non c’è stato. L’incidente è accaduto alle ore 12 locali, mentre Laura Dahlmeier si trovava a 5.700 metri di altezza.

In seguito alla frana la sua compagna di arrampicata ha allertato immediatamente i servizi di emergenza. Tuttavia in zona si sono verificate diverse frane, pertanto per i soccorsi è stato molto difficile raggiungere l’area dove era avvenuta la frana che ha travolto la campionessa di biathlon. Solo al mattino successivo un elicottero si è alzato in volo sul luogo dell’incidente: poco dopo l’atleta è stata individuata.

Tragedia improvvisa, addio alla campionessa: il lutto è straziante

Il soccorso è stato coordinato da un team internazionale, coadiuvato da alpinisti molto esperti. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il corpo dell’atleta tedesca è stato ritrovato privo di vita. Le ferite riportate lasciano presupporre che la biatleta sia morta sul colpo. Lo riporta anche il management di Dahlmeier, che mette a conoscenza anche di un altro particolare: “La volontà di Dahlmeier era quella di lasciare il suo corpo sulla montagna in questo caso. Questo è anche nell’interesse dei suoi parenti, che chiedono espressamente di onorare le ultime volontà di Laura“.

“Con il cuore pesante diciamo addio a Laura Dahlmeier – il ricordo del Comitato olimpico tedesco su X – La sua morte improvvisa ci lascia sbalorditi. Era più di una campionessa olimpica: era una persona con cuore, atteggiamento e visione. La tua storia continuerà a vivere, Laura“.

Nel corso della sua carriera Laura Dahlmeier era riuscita a vincere sette ori mondiali, due ori olimpici e la Coppa del Mondo nel 2017. L’ultimo successo conquistato dalla campionessa tedesca risale al mass start della stagione 2018/2019, ad Anterselva.