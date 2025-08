Lookman, la seconda estate di ‘rotture’. Dal PSG all’Inter: chi bussa alla Dea trova un osso duro

Ademola Lookman sta forzando la mano. Lo sta facendo forte di un accordo personale già trovato con la destinazione desiderata: l’Inter. In questi giorni si è parlato quasi ed esclusivamente della trattativa che coinvolge il nigeriano. Che ieri sui social ha cancellato ogni immagine che lo ritraeva con la maglia della Dea. Ma non solo: su Instagram e X ha eliminato la biografia, con uno sfondo nero come immagine del profilo. Un segnale che i tifosi bergamaschi hanno recepito amaramente, tant’è che sui social si sono scatenati, mostrando un notevole disappunto per la scelta di Lookman.

Atalanta osso duro. Chi bussa alla porta della Dea…

Lookman vuole andare via. Anche Luca Percassi l’ha ribadito negli scorsi giorni a margine della conferenza di presentazione di Anahor. L’Atalanta è un osso duro e non cede il passo. L’offerta interista di 42 milioni + 3 di bonus è stata rispedita al mittente. Patti chiari e amicizia (si fa per dire) lunga: l’Inter deve rilanciare se vuole arrivare a meta. Già l’anno scorso il nigeriano aveva deciso di restare ai margini, quando il PSG aveva bussato alla porta della Dea.

‘Non convocato per la sfida di campionato contro il Lecce per motivi di mercato’. Poi tutto si risolse con un nulla di fatto: Lookman restò a Bergamo e fece una stagione da protagonista assoluto agli ordini di Gasperini.

Ma adesso il nigeriano vuole cambiare aria e anche gli agenti stanno spingendo da giorni per questa traiettoria. Anche ieri sera ha ribadito la sua volontà, che si chiama Inter. ‘Guerra totale’ in vista tra le parti? Ma l’Atalanta è un osso duro e lo farà partire solamente quando riterrà congrua l’offerta definitiva (50 milioni di euro).