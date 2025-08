Disastro Tamberi, l’Italia intera è spaventata: cosa succede

Tutti i tifosi italiani di atletica sono preoccupati per ciò che sta accadendo a Gianmarco Tamberi: è un vero disastro.

Nonostante un periodo tutt’altro che semplice e privo di importanti soddisfazioni dal punto di vista sportivo Gianmarco Tamberi ha voluto comunque confermare il suo impegno a lavorare sodo per arrivare alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Una spinta che gli è arrivata soprattutto dall’imminente arrivo della bambina sua e della compagna Chiara Bontempi.

“La scelta era tra smettere o continuare per quattro anni. Quando Chiara mi ha detto che aspettavamo una bambina mi ha dato la forza di reagire, di andare avanti, di riprovarci, di far vedere che le difficoltà si affrontano“, le recenti parole di Tamberi in occasione del premio Fair Play Menarini a Firenze. L’impressione è che però la strada sarà molto lunga: il campione di salto in alto è molto lontano dalla sua condizione migliore e lo ha dimostrato anche nell’ultimo appuntamento dei Campionati Italiani Assoluti di atletica.

La gara di salto in alto maschile in programma a Caorle, in provincia di Venezia, vedeva tra gli altri la partecipazione di Gimbo, che prima di questo evento era riuscito a prendere parte solo al Golden Gala in questa stagione. La vittoria è andata al veterano Marco Fassinotti, che è riuscito a saltare in 2.16 e 2.20 beffando così Matteo Sioli – che pure di recente aveva conquistato il titolo di Campione d’Europa Under 23 – e Manuel Lando.

Disastro Tamberi, è giù dal podio: tifosi preoccupati

E per quanto riguarda Gianmarco Tamberi? Come accennato l’atleta marchigiano è parso davvero lontano dalla forma ideale per competere in questi appuntamenti. Gimbo sembra soffrire soprattutto a causa dei problemi al ginocchio. I risultati parlano chiaro: nel primo salto Tamberi non è andato oltre 2.02, migliorandosi poi a 2.07, 2.12 e infine concludendo quinto con 2.16.

Ora per ‘Half-Shave’ è davvero arrivato il momento di capire come procedere da qui fino ai Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre. E’ fin troppo evidente che uno come Tamberi – che potrà usufruire di una wild card in quanto detentore del titolo iridato – non può recarsi in Giappone per fare da sparring partner.

L’auspicio di tutti i tifosi è che Tamberi possa tornare ai suoi massimi livelli e mettersi finalmente alle spalle quello che è senza dubbio uno dei periodi più complicati della sua carriera.