LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: sondaggio dell’Al Nassr con l’entourage di Calhanoglu. Milan, Thiaw va al Newcastle

SPORTITALIA non vi lascia mai soli e vi aggiorna quotidianamente sulle trattative di calciomercato. Non perdete nemmeno un minuto di questo sabato 9 agosto ricco di aggiornamenti dalla A alla C, passando per il calcio estero.
Gli aggiornamenti live: le trattative minuto per minuto
19.55 Longari: “Continua ad essere in permesso concordato con l’Inter, ancora per qualche giorno, Mehdi Taremi. Per il momento non sono arrivate offerte concrete ai nerazzurri, mentre il suo entourage ha avuto abboccamenti con Besiktas oltre a West Ham, Fulham, Leeds, e Nottingham”.
19.40 Longari: “Sondaggio recente dell’Al Nassr con l’entourage di Hakan Calhanoglu dell’Inter”.
15.25 Pedullà: Il Milan impegnato nella cessione di Thiaw al Newcastle. Fin qui nessun contatto Tare-Fiorentina, ma c’è tempo: la valutazione di Pietro Comuzzo non è di 40 ma di 30 milioni.
14.00 Malick Thiaw è pronto a lasciare il Milan: come riportato in esclusiva dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è ormai definito l’affare con il Newcastle. Il club inglese pagherà 35 milioni di euro più 5 di bonus.
11.40 Il Manchester United ha ufficializzato Benjamin Šeško. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030.
10.20 Pedullà: Il Galatasaray ha trovato accordo con Ederson per circa 8 milioni di ingaggio più bonus, ma deve trovarlo con il Manchester City. E anche oggi proverà ad avvicinarsi”