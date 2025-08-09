Longari: “Sondaggio dell’Al Nassr con l’entourage di Calhanoglu”

Importanti novità sul futuro di Hakan Calhanoglu: come riportato in esclusiva da Gianluigi Longari, c’è stato un sondaggio recente dell’Al Nassr con l’entourage del centrocampista dell’Inter. Da capire se ormai la volontà del calciatore sia definitivamente cambiata e ha voglia di restare in Italia.

Inter, tra Lautaro e Calhanoglu caso rientrato: i due insieme a Milano

L’Inter sta per ripartire in vista della prossima stagione e spera di farlo con un Lookman in più nel motore. Intanto, però, la squadra nerazzurra vede tornare il sereno nel gruppo-squadra. Infatti, si può dire rientrato anche il caso che riguardava la diatriba tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, esplosa dopo l’eliminazione durante il Mondiale per Club contro il Fluminense. Il turco in quei giorni si era Istanbul nel tentativo forse di forzare il trasferimento al Galatasaray, dopo l’infortunio che gli aveva impedito di partecipare all’intera avventura iridata. Un comportamento che non era piaciuto al capitano dell’Inter che lo aveva fatto presente ai microfoni.

In questi giorni, però, c’è stato il disgelo tra le parti. Già nei giorni scorsi, il regista ex Milan aveva ribadito di voler restare in nerazzurro, allontanando le sirene rinnovate da parte del Fenerbahce. Anche l’agente del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, Alejando Camano, aveva parlato di pace fatta con Calhanoglu. E così è stato. Oggi, sull’account del Toro, è stata pubblicata una foto del capitano in salotto insieme al numero 20. Una foto che di fatto chiude ad ogni tipo di frizione tra i due. E così due delle più importanti colonne nerazzurre hanno ritrovato l’armonia di fronte a un mate tra amici.

Calhanoglu spegne le voci di mercato: “Resto all’Inter. Lautaro? Ci siamo chiariti”