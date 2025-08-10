Lutto nello sport italiano, tragedia in Serie A

Tragedia nello sport italiano, la Serie A piange una figura importantissima. La notizia è appena stata confermata.

La serie di grandi lutti e tragedie che ha colpito lo sport italiano, dal rally agli sport invernali, in quest’anno particolarmente difficile non si ferma. Ancora una volta, siamo costretti a riportare la scomparsa di un’importante figura legata al mondo dello sport che nella disciplina di competenza, era riuscita ad arrivare al vertice del campionato.

Nonostante la sua carriera sportiva fosse ormai da tempo finita e i suoi scarpini appesi al chiodo, l’uomo ha continuato a rimanere nel mondo delle discipline sportive, forte di una passione che non lo ha abbandonato fino agli ultimi giorni della sua vita. Il commosso ricordo dei collegi e dei tanti giovani sportivi che hanno potuto beneficiare della sua esperienza in questi anni non è mancato.

La notizia è arrivata da Novara, città dove questa figura ha di fatto chiuso la sua carriera sportiva e dove ancora operava a stretto contatto con il team impegnato nella Serie A della disciplina sportiva. In queste ore, sono pervenute notizie più precise riguardo ciò che è accaduto realmente ed il ricordo della città che si è stretta in un ultimo, caloroso saluto.

Le città di Novara e Monza in lutto, tragedia nello sport

Per chi ha seguito l’hockey italiano negli anni d’oro, i ruggenti anni novanta, la figura di Mario Rodolfo Aguero era semplicemente leggendaria. Il campione argentino viene ricordato soprattutto con la casacca del Roller Monza, indossata in tantissime occasioni, anche nel famoso match in cui perse quasi un occhio per un colpo di bastone, rifiutandosi però di interrompere la carriera come i medici gli avevano consigliato.

Di origini argentine come suggerisce il cognome comune con una star del calcio Mario non aveva appeso il bastone al chiodo mai del tutto: il classe 1957 si era infatti avvicinato un paio di anni fa all’Azzurra Hockey di Novara, approdata da poco in A2 dopo anni condotti al massimo delle capacità del team, in qualità di responsabile tecnico in virtù della sua grande esperienza. I compagni di squadra sono rimasti shoccati dall’accaduto.

Anche l’assessore allo sport locale Ivan De Grandis aveva un bel rapporto con il veterano del dischetto nero: “Oggi se ne va un amico e un grande uomo di sport, ma soprattutto una persona che ha lasciato un segno umano profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”, si legge nel messaggio di cordoglio che il funzionario ha rilasciato saputo del dramma.