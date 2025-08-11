LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale la cessione di Raspadori all’Atletico. Il Como spinge per Inaki Pena

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo lunedì 11 agosto.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

17:35 Ufficiale la cessione di Filippo Terracciano alla Cremonese: l’ex Verona passa dal Milan ai grigiorossi in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo

17:25 Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid

15:45 Pedullà: “Il Como ha chiesto ufficialmente Inaki Pena al Barcellona. È accaduto ieri sera durante il Trofeo Gamper, ma c’erano stati indizi importanti, ve lo avevamo anticipato lo scorso 6 agosto. Inaki Pena è in scadenza, vuole andare a giocare, ha almeno altre due proposte. Almeno in queste ore si tratta dell’unico profilo che il Como sta seguendo per la porta, le valutazioni sono in corso e ci sono due motivazioni da considerare: i costi non bassi dell’operazione; la fiducia che c’è nei riguardi dell’attuale titolare Butez. Ma Pena piace molto a Fabregas, il Como lo sta valutando e deciderà presto se affondare sapendo che c’è concorrenza e che i tempi sono abbastanza stretti”.

14:00 Dalla Germania – Woltemade, quanti estimatori! C’è anche il Barcellona.

13:55 Sancho, gli aggiornamenti di Pedullà: La situazione in Serie A oggi: 1) La Juventus ha aspettato, lui si era impegnato a prendere tempo con tutti, infatti è ancora libero (11 agosto), ma ora sceglierà senza vincoli. 2) Roma, il sondaggio di ieri è stato serio e approfondito, i dialoghi continueranno, è il profilo che piace di più a Gasperini. 3) Inter ha fatto un sondaggio tramite un agente molto vicino al club, ma oggi la priorità resta Lookman e soltanto in caso di naufragio si farebbero altre valutazioni.

13:48 ESCLUSIVA SI L’Udinese prova ad accelerare per Lennon Miller del Motherwell FC. Pronta una proposta da 4.5 milioni di sterline. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA)



13:00 Pro Vercelli, primo contratto da professionista per l’attaccante egiziano Omar Shaker, classe 2008.

12:50 Al Nassr, accordo quasi raggiunto per Kingsley Coman: arriva dal Bayern Monaco.

12:35 Barcellona, Joao Amaral è il nuovo direttore del reparto scouting (CLICCA QUI PER L’APPROFONDIMENTO)

12:20 Dalla Germania – il Wolfsburg punta Nikola Krstovic del Lecce. Lo riferisce il portale Kicker.

12:00 Koni De Winter al Milan, ultimi dettagli da limare prima del via libera finale dell’operazione e le conseguenti visite mediche del difensore belga con il Diavolo. Affare da 20 mln + 5 di bonus. Alla Juventus andrà il 15% della cifra che incasserà il Grifone.

11:55 Cagliari, visite mediche in corso per Sebastiano Esposito.

11:38 Molto attivo il mercato di B in queste ore. Spezia, vicino il ritorno in prestito di Kouda. Si lavora anche per Candela, terzino destro del Venezia.

11:30 Padova, possibile cessione del club: in settimana nuovi contatti tra il patron biancoscudato Oughourlian e l’imprenditore argentino Marcelo Figoli, pronto a rilevare la maggioranza azionaria.

11:25 Mantova, prosegue la caccia a un difensore: non è ancora definita la trattativa per Fellipe Jack del Como. Ecco perché la dirigenza dei virgiliani valuta anche le alternative. Tra queste spunta Alexiou, sondato anche dallo Spezia.

11:20 Nuovo ingresso dirigenziale nel Carpi: è ufficiale l’arrivo di Gianluca Garzon nell’area tecnica del club.

11:18 UFFICIALE Pisa, preso a titolo definitivo Meister dal Rennes. Contratto fino al 2028.

11:15 UFFICIALE – Lecce, Esposito al Melbourne. La nota del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto, a titolo temporaneo ed oneroso con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del difensore australiano classe 2005 Sebastian Esposito al Melbourne Victory FC”.

11:00 Daily Mail: “Il Chelsea pensa a Garnacho, ma prima deve cedere qualcuno in avanti”.

10:50 Thiaw firmerà oggi il contratto con il Newcastle. Affare da oltre 40 milioni di euro.

10:37 Dall’Inghilterra – Rasmus Hojlund ha aperto al trasferimento al Milan. Lo riferisce Manchester Evening News, portale vicino alla squadra guidata da Ruben Amorim.

10:35 Alfredo Pedullà sull’Inter: “L’Inter è ancora in attesa per Ademola Lookman. E il nigeriano fin qui non ha valutato alcuna proposta alternativa. Partiamo da questo presupposto per sintetizzare il seguente concetto: l’Inter non ha gettato la spugna, non ha lanciato ultimatum, all’interno di questa partita a scacchi che avrebbe dovuto avere un epilogo a fine luglio e che invece ha portato a una logorante attesa. Certamente non potrà essere un’attesa infinita, ma l’Inter per ora sta pensando solo a Lookman. Non ci sono grandi conferme anche nel caso di Frendrup, il centrocampista dalle qualità indiscutibili e che il Genoa potrebbe cedere in presenza di una proposta importante. Ma le caratteristiche di Frendrup sono abbastanza simili, per esempio, a quelle di Sucic o Barella, l’Inter non ha fatto alcuna mossa in tal senso e continua a restare concentrata sul tormentone Lookman”.

10:30 Napoli, Cioffi passa in prestito al Livorno. Il comunicato dei toscani: “Antonio Cioffi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Ala sinistra, percorre tutta la trafila delle giovanili del Napoli ed esordisce anche in Serie A prima di passare in prestito a Pontedera, Ancona e la scorsa stagione a Rimini dove vince la Coppa Italia di Serie C, decisivo il suo gol nella finale di andata. Arriva a Livorno con la formula del prestito”.

10:15 Dall’Inghilterra – Rodrygo fuori dal progetto di Xabi Alonso? Arsenal e Liverpool ci provano per l’attaccante del Real.

10:00 Cesena, pressing per ottenere in prestito dal Milan il terzino Vittorio Magni.

9:50 Milan, le visite mediche di Koni De Winter potrebbero svolgersi già domani.

9:30 Dalla Turchia – Il Galatasaray è interessato a Benjamin Pavard.

9:00 Donnarumma, futuro lontano da Parigi. Già in questa sessione di mercato? Presto lo sapremo.

8:30 Morata si libera dal Galatasaray: c’è il comunicato del club turco. Ora è libero di firmare con il Como. La nota del Gala: “In base all’accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un’indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro”.

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu… pic.twitter.com/yaUaadQF35 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

8:00 Jadon Sancho e un futuro ancora da scrivere. Fino a oggi (10 agosto) l’esterno in scadenza di contratto con il Manchester United ha detto no a tutte le proposte (l’ultima del Besiktas) per aspettare la Juventus. Ma adesso deve guardarsi in giro e trovare una soluzione per il suo futuro. La Roma è scesa in campo con un sondaggio approfondito. Lo scrive Alfredo Pedullà.

7:45 Man City, Savinho in uscita? Secondo la stampa inglese, lo valuta il Tottenham per sostituire Son.

7:30 Ottimo colpo del Catania: ufficiale D’Ausilio.

7:00 Parma, il rinforzo è Oliver Sorensen. Classe 2002, centrocampista danese del Midtjylland.

6:00 Axel Witsel non andrà all’Udinese: ha scelto il Girona per una questione di comodità logistica.