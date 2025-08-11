SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale la cessione di Raspadori all’Atletico. Il Como spinge per Inaki Pena

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale la cessione di Raspadori all’Atletico. Il Como spinge per Inaki Pena

di

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo lunedì 11 agosto.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

17:35 Ufficiale la cessione di Filippo Terracciano alla Cremonese: l’ex Verona passa dal Milan ai grigiorossi in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo

17:25 Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid

15:45 Pedullà: “Il Como ha chiesto ufficialmente Inaki Pena al Barcellona. È accaduto ieri sera durante il Trofeo Gamper, ma c’erano stati indizi importanti, ve lo avevamo anticipato lo scorso 6 agosto. Inaki Pena è in scadenza, vuole andare a giocare, ha almeno altre due proposte. Almeno in queste ore si tratta dell’unico profilo che il Como sta seguendo per la porta, le valutazioni sono in corso e ci sono due motivazioni da considerare: i costi non bassi dell’operazione; la fiducia che c’è nei riguardi dell’attuale titolare Butez. Ma Pena piace molto a Fabregas, il Como lo sta valutando e deciderà presto se affondare sapendo che c’è concorrenza e che i tempi sono abbastanza stretti”.

14:00 Dalla Germania – Woltemade, quanti estimatori! C’è anche il Barcellona.

13:55 Sancho, gli aggiornamenti di Pedullà: La situazione in Serie A oggi:
1) La Juventus ha aspettato, lui si era impegnato a prendere tempo con tutti, infatti è ancora libero (11 agosto), ma ora sceglierà senza vincoli.
2) Roma, il sondaggio di ieri è stato serio e approfondito, i dialoghi continueranno, è il profilo che piace di più a Gasperini.
3) Inter ha fatto un sondaggio tramite un agente molto vicino al club, ma oggi la priorità resta Lookman e soltanto in caso di naufragio si farebbero altre valutazioni.

 

13:48 ESCLUSIVA SI L’Udinese prova ad accelerare per Lennon Miller del Motherwell FC. Pronta una proposta da 4.5 milioni di sterline. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA)

13:00 Pro Vercelli, primo contratto da professionista per l’attaccante egiziano Omar Shaker, classe 2008.

12:50 Al Nassr, accordo quasi raggiunto per Kingsley Coman: arriva dal Bayern Monaco.

12:35 Barcellona, Joao Amaral è il nuovo direttore del reparto scouting (CLICCA QUI PER L’APPROFONDIMENTO)

12:20 Dalla Germania – il Wolfsburg punta Nikola Krstovic del Lecce. Lo riferisce il portale Kicker.

12:00 Koni De Winter al Milan, ultimi dettagli da limare prima del via libera finale dell’operazione e le conseguenti visite mediche del difensore belga con il Diavolo. Affare da 20 mln + 5 di bonus. Alla Juventus andrà il 15% della cifra che incasserà il Grifone.

11:55 Cagliari, visite mediche in corso per Sebastiano Esposito.

11:38 Molto attivo il mercato di B in queste ore. Spezia, vicino il ritorno in prestito di Kouda. Si lavora anche per Candela, terzino destro del Venezia.

11:30 Padova, possibile cessione del club: in settimana nuovi contatti tra il patron biancoscudato Oughourlian e l’imprenditore argentino Marcelo Figoli, pronto a rilevare la maggioranza azionaria.

11:25 Mantova, prosegue la caccia a un difensore: non è ancora definita la trattativa per Fellipe Jack del Como. Ecco perché la dirigenza dei virgiliani valuta anche le alternative. Tra queste spunta Alexiou, sondato anche dallo Spezia.

11:20 Nuovo ingresso dirigenziale nel Carpi: è ufficiale l’arrivo di Gianluca Garzon nell’area tecnica del club.

11:18 UFFICIALE Pisa, preso a titolo definitivo Meister dal Rennes. Contratto fino al 2028.

11:15 UFFICIALE – Lecce, Esposito al Melbourne. La nota del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto, a titolo temporaneo ed oneroso con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del difensore australiano classe 2005 Sebastian Esposito al Melbourne Victory FC”.

11:00 Daily Mail: “Il Chelsea pensa a Garnacho, ma prima deve cedere qualcuno in avanti”.

10:50 Thiaw firmerà oggi il contratto con il Newcastle. Affare da oltre 40 milioni di euro.

10:37 Dall’Inghilterra – Rasmus Hojlund ha aperto al trasferimento al Milan. Lo riferisce Manchester Evening News, portale vicino alla squadra guidata da Ruben Amorim.

10:35 Alfredo Pedullà sull’Inter: “L’Inter è ancora in attesa per Ademola Lookman. E il nigeriano fin qui non ha valutato alcuna proposta alternativa. Partiamo da questo presupposto per sintetizzare il seguente concetto: l’Inter non ha gettato la spugna, non ha lanciato ultimatum, all’interno di questa partita a scacchi che avrebbe dovuto avere un epilogo a fine luglio e che invece ha portato a una logorante attesa. Certamente non potrà essere un’attesa infinita, ma l’Inter per ora sta pensando solo a Lookman. Non ci sono grandi conferme anche nel caso di Frendrup, il centrocampista dalle qualità indiscutibili e che il Genoa potrebbe cedere in presenza di una proposta importante.  Ma le caratteristiche di Frendrup sono abbastanza simili, per esempio, a quelle di Sucic o Barella, l’Inter non ha fatto alcuna mossa in tal senso e continua a restare concentrata sul tormentone Lookman”.

10:30 Napoli, Cioffi passa in prestito al Livorno. Il comunicato dei toscani: “Antonio Cioffi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Ala sinistra, percorre tutta la trafila delle giovanili del Napoli ed esordisce anche in Serie A prima di passare in prestito a Pontedera, Ancona e la scorsa stagione a Rimini dove vince la Coppa Italia di Serie C, decisivo il suo gol nella finale di andata. Arriva a Livorno con la formula del prestito”.

10:15 Dall’Inghilterra –  Rodrygo fuori dal progetto di Xabi Alonso? Arsenal e Liverpool ci provano per l’attaccante del Real.

10:00 Cesena, pressing per ottenere in prestito dal Milan il terzino Vittorio Magni.

9:50 Milan, le visite mediche di Koni De Winter potrebbero svolgersi già domani.

Israele indiscrezione Empoli
Sportitalia.it

9:30 Dalla Turchia – Il Galatasaray è interessato a Benjamin Pavard.

9:00 Donnarumma, futuro lontano da Parigi. Già in questa sessione di mercato? Presto lo sapremo.

8:30 Morata si libera dal Galatasaray: c’è il comunicato del club turco. Ora è libero di firmare con il Como. La nota del Gala: “In base all’accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un’indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro”.

 

8:00 Jadon Sancho e un futuro ancora da scrivere. Fino a oggi (10 agosto) l’esterno in scadenza di contratto con il Manchester United ha detto no a tutte le proposte (l’ultima del Besiktas) per aspettare la Juventus. Ma adesso deve guardarsi in giro e trovare una soluzione per il suo futuro. La Roma è scesa in campo con un sondaggio approfondito. Lo scrive Alfredo Pedullà.

7:45 Man City, Savinho in uscita? Secondo la stampa inglese, lo valuta il Tottenham per sostituire Son.

7:30 Ottimo colpo del Catania: ufficiale D’Ausilio.

7:00 Parma, il rinforzo è Oliver Sorensen. Classe 2002, centrocampista danese del Midtjylland.

6:00 Axel Witsel non andrà all’Udinese: ha scelto il Girona per una questione di comodità logistica.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×