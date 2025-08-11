Lo sport italiano si stringe nel dolore: lutto straziante per la campionessa

Lutto nel mondo dello sport italiano. La tifoseria si stringe attorno alla famiglia della nota campionessa.

Durante questo 2025 particolarmente triste sotto questo punto di vista, abbiamo purtroppo dovuto riportare molte notizie spiacevoli legate a perdite e lutti nel mondo dello sport. Anche oggi, ci troviamo a fare i conti con una perdita molto pesante per una disciplina sportiva dove l’Italia, tra le altre cose, primeggia ormai da anni, tanto nel settore maschile quanto in quello femminile.

Gli sport invernali sono sempre stati una specialità degli italiani fin dai tempi di Alberto Tomba e, probabilmente, il fatto che nelle Regioni del nord ci sia il terreno perfetto per l’allenamento in questo tipo di discipline, ha contribuito massicciamente a renderli popolari e a far fiorire generazioni di campioni specialmente nel mondo dello sci.

Una nota campionessa italiana nella specialità dello Sci Di Fondo e dello Sci Alpino ha fatto purtroppo i conti in questi giorni con quella che è la notizia che un figlio non vorrebbe mai ricevere, non importa quanti anni possa avere e a che punto della propria vita possa essere. La notizia è stata confermata purtroppo in queste ore e non si tratta di un errore di qualche tipo.

Lutto in famiglia per Arianna Follis, i fatti

Arianna Follis, classe 1977, è stata una presenza costante nello Sci di Fondo ed Alpino degli ultimi vent’anni. Ritiratasi nel 2011, la sciatrice della squadra Forestale italiana ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, tre ai Mondiali a cui si sommano un argento ed un oro. Inoltre, ha vinto per ben due volte il Torneo Mezzalama, tutti risultati prestigiosi che la elevano nell’olimpo dei migliori campioni del suo periodo.

In queste ore purtroppo, la Follis sta vivendo un grande dramma; il padre Dario si è spento ad 89 anni per cause naturali – almeno secondo i primi comunicati – nella località che ha sempre amato, il Comune aostano di Gressoney-Saint-Jean situato ai piedi del Monte Rosa. Una vita trascorsa nel mondo della montagna e dello sci che ha sicuramente influenzato la carriera della figlia.

I messaggi di cordoglio da parte della FISI e degli ex colleghi di Arianna Follis non hanno tardato ad arrivare. “Il Presidente Flavio Roda e tutta la Federazione Italiana Sport Invernali rivolge alla famiglia Follis le più sentite condoglianze”, si legge sul portale ufficiale della Federazione Sci italiana. Una perdita dura da affrontare, sia al livello sportivo che umano.