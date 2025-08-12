Kelly Doualla senza limiti, l’annuncio entusiasma: Italia in festa

A soli 15 anni Kelly Doualla ha già riscritto la storia dell’atletica italiana con due ori agli Europei under 20 e ora un annuncio clamoroso.

La scena è di quelle che restano impresse. Pista di Tampere, Finlandia, cielo terso e pubblico in piedi. Kelly Ann Maevane Doualla Edimo, con il suo sorriso contagioso e lo sguardo deciso, sfreccia sui 100 metri come se il tempo fosse un concetto relativo.

Infatti, non solo vince, ma lo fa in maniera strepitosa, portandosi a casa l’oro nei 100 metri ai Campionati europei under 20. E non è un oro qualsiasi: è quello che la consacra come la più giovane vincitrice di sempre sulla distanza in ben 28 edizioni della manifestazione.

Kelly Doualla, l’annuncio è di quelli clamorosi

Un record che, senza ombra di dubbio, la colloca già in una dimensione che pochi alla sua età possono anche solo immaginare. Ma Kelly non si è fermata lì. Perché, appena qualche ora dopo, ha messo la sua energia al servizio della staffetta 4×100 femminile italiana, trascinandola a un’altra vittoria memorabile. Un doppio trionfo che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati e ha fatto il giro del Paese, spingendo tifosi e addetti ai lavori a parlare di lei come della nuova stella dell’atletica azzurra.

Eppure, dietro il talento c’è anche una storia familiare bella e radicata in Italia. Kelly è nata a Pavia il 20 novembre 2009, figlia di due operatori sanitari originari del Camerun, oggi cittadini italiani. Vive con il fratello Franck a Sant’Angelo Lodigiano, dove è cresciuta e dove frequenta il liceo scientifico sportivo. Una quotidianità normale, fatta di scuola e allenamenti, che si intreccia con risultati da campionessa.

Nelle ultime ore, però, la sua favola sportiva ha avuto un nuovo capitolo. Perché le sue imprese in Finlandia non sono passate inosservate nemmeno ai vertici dell’atletica italiana. Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha voluto commentare l’exploit di Tampere con parole che hanno fatto sobbalzare gli appassionati. In un’intervista all’ANSA, infatti, Stefano Mei ha aperto a una possibilità che fino a qualche giorno fa sarebbe sembrata pura fantascienza: vedere Kelly Doualla fare esperienza ai Mondiali di Tokyo.

Certo, le cautele sono d’obbligo. Parliamo di un’atleta giovanissima, che deve crescere e sviluppare il suo percorso con equilibrio, senza bruciare le tappe. Però, la semplice idea che una ragazza di 15 anni possa misurarsi, anche solo come esperienza, con le più grandi velociste del pianeta, è qualcosa che ha fatto impennare l’orgoglio nazionale.

In fondo, è proprio questo il segreto di Kelly: la capacità di coniugare una freschezza ancora adolescenziale con la grinta e la mentalità delle campionesse vere. Il futuro, per lei, sembra già tracciato, ma se a disegnarlo sono il talento puro e l’umiltà del lavoro quotidiano, allora c’è da credere che il meglio debba ancora arrivare. E a giudicare dall’entusiasmo che ha scatenato in Italia, la corsa di Kelly Doualla è appena cominciata, ma ha già tutta l’aria di diventare una lunga e gloriosa volata.