LIVE Calciomercato: tutte le trattative di giornata: Morata-Galatasaray, addio polemico! Il Lecce fissa il prezzo di Krstovic. Sancho-Besiktas: l’annuncio del presidente

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo martedì 12 agosto.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

9:30 L’annuncio del presidente del Besiktas, Serdal Adali, su Jadon Sancho: “Tutta la comunità desidera l’arrivo di Sancho e lo desidero anche io. A contare però non è solo la nostra volontà, ma anche quella del giocatore. Bisogna capire se lui vuole venire in Turchia. Abbiamo il budget per prendere Sancho e, qualora volesse venire in Turchia, faremmo del nostro meglio per portarlo qui. Di solo i giocatori come lui preferiscono le squadre che giocano la Champions League, ma ad oggi non sappiamo cosa accadrà. Se ci sarà la possibilità di prendere Sancho, allora lo prenderemo. I tifosi del Besiktas possono stare tranquilli”.

9:00 Alvaro Morata saluta il Galatasaray in modo polemico: “Cari fan del Gala e popolo turco voglio ringraziarvi di cuore per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato tra i più straordinari che abbia mai provato nella mia carriera. Purtroppo non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti. Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasto altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo. So che spesso queste questioni non se ne parla apertamente, ma credo sia giusto dare ai fan la vera spiegazione di quanto accaduto. Voi e la città di Istanbul rimarrete sempre nel mio cuore, e vi auguro il meglio, oggi e in futuro. Un ringraziamento speciale va anche all’allenatore e al suo fantastico staff: sono certo che continuerete a scrivere la storia del Galatasaray. Grazie di cuore a tutti i miei compagni di squadra per i momenti condivisi e a tutte le persone che lavorano presso le strutture di allenamento”.

8:00 Pedullà: “Le strane traiettorie del calciomercato. Nikola Krstovic avrebbe cambiato maglia oltre un mese fa se avesse detto sì al Lecce. Adesso sente che il suo ciclo a Lecce, non è certo un segreto perché lo stesso presidente Sticchi Damiani ha ammesso che verrà ceduto se ci saranno le condizioni giuste. Quali condizioni? Almeno 30 milioni: con i bonus il Lecce chiede qualcosa in più, ma a quelle cifre ci si può ritrovare. Dopo Krstovic, il Leeds ha incassato il no di Pinamonti – ne abbiamo già parlato – malgrado una grande proposta. E ora spera di convincere Dovbyk (che ha avuto altri sondaggi), fin qui nulla di strano. Il paradosso è Krstovic che, dopo aver rifiutato il Leeds spera che il suo collega accetti in modo che si liberi spazio per un altro attaccante alla Roma (e a Gasperini il profilo piace). Krstovic è in una lista molto ristretta dell’Atalanta, ma almeno oggi in una posizione più defilata rispetto a quella che avrebbe alla Roma in caso di addio a Dovbyk”.

7:30 Sebastiano Esposito arrivato ieri a Cagliari: “Con Pisacane ci siamo sentiti già da settimane, sono felicissimo di essere qui. Ho creduto subito nel progetto del Cagliari. Coppa Italia? Spero di poter giocare. Con Caprile e Folorunsho ci siamo sentiti quasi ogni giorno, prima del mio arrivo”.

7:00 Filippo Terracciano saluta il Milan e va alla Cremonese: “Una delle esperienze più formative della mia vita. Orgoglioso di aver indossato questi colori e grato a compagni, staff e tifosi per ogni momento condiviso. Un cambiamento nel mio percorso mi porta oggi altrove, ma con fede abbraccio ciò che verrà”.

6:00 Giacomo Raspadori saluta Napoli: “NAPOLI. GRAZIE. Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire. Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile. Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma soprattutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliu’”.