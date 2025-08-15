Sport sconvolto, scattano le indagini: il campione è scomparso

Che fine ha fatto l’atleta professionista? Sta evitando la federazione o è successo qualcosa di molto più spaventoso?

Nel mondo dello sport sono avvenuti negli anni tantissimi misteri. Atleti professionisti di ogni genere hanno vissuto momenti spaventosi che hanno terrorizzato i fans. Ancora oggi, sussistono misteri su avvenimenti legati a manifestazioni sportive importanti che forse, non si sveleranno mai. Ce ne viene in mente uno recente, tanto per fare un esempio.

Ricordate i Mondiali del 1998? Prima della finale, Ronaldo il Fenomeno si sentì male e nessuno ha mai saputo davvero cosa fosse accaduto, al giorno d’oggi, possiamo solo tirare delle ipotesi. Il mistero di oggi però è forse più facile da spiegare e qualcuno lo ha già categorizzato come un tentativo di saltare dei controlli fondamentali per la disciplina sportiva.

Un noto atleta americano si è dato “latitante” di fronte ai controlli obbligatori imposti dalla federazione ed ora si sta seriamente profilando la possibilità che questa persona debba saltare i prossimi mondiali. Vediamo che cosa è successo e cosa ha spinto questo noto professionista a farsi cercare dalle autorità, dandosi come irreperibile a dei controlli antidoping.

Ipotesi doping, Fred Kerley rischia grosso!

Il velocista statunitense Fred Kerley è uno dei nomi più in vista del panorama dell’atletica mondiale. Specializzato nelle corte distanze – come i cento metri – l’atleta è un pilastro della nazionale Americana ma ora, sta rischiando davvero grosso. Infatti, la sua “sparizione” ha messo in allerta la federazione che lo ha dato praticamente per sospeso. Salvo miracoli…

Il corridore avrebbe infatti disertato ben tre controlli antidoping uno dopo l’altro, cosa che come potete immaginare, mette una lente di ingrandimento sulla testa del professionista che rischia ora una sospensione pari a due anni. Il fatto che abbia saltato questi controlli è ancora al vaglio degli inquirenti ma l’ipotesi è che Kerley abbia qualcosa da nascondere.

Secondo la federazione Integrity Unit di World Athletic tre controlli saltati equivalgono ad una sospensione di due anni, cosa che porterebbe Fred Kerley a saltare i prossimi Mondiali. Quanto accaduto quindi rappresenta un vero mistero: perché saltare i controlli se Kerley sapeva che sarebbe stato sospeso, anche se avesse avuto qualcosa da nascondere? Non sarebbe stato meglio tentare la sorte e fare comunque uno dei controlli? La risposta la sa solo il velocista che per ora, si è chiuso in un ostinato silenzio.