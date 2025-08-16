Basket, non era mai successo prima: tutti schedati

Cambia tutto nel mondo del basket: arrivano le stesse regole già presenti nel calcio, i tifosi non ci stanno.

Lo scorso 29 luglio è stato ufficializzato il calendario della Serie A di basket 2025/2026. Il via è stato fissato per il 5 ottobre 2025, una settimana dopo la Supercoppa: la regular season terminerà poi il 10 maggio. Ancora una volta si è scelto di puntare sui gironi asimmetrici, così da garantire più imprevedibilità e spettacolo. Rispetto agli anni passati ci sono però delle novità che stanno facendo discutere tutti gli appassionati di basket.

Una di queste è quella che riguarda la nuova modalità dei biglietti. Con l’arrivo della nuova stagione, infatti, in Serie A, A2 e B Nazionale tutti i tifosi dovranno acquistare un biglietto nominale per assistere alle partite. Si tratta della stessa misura presente già da tempo nel calcio e che ora viene estesa anche al basket.

La decisione è stata presa dall’Osservatorio per le manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno e sta già suscitando forti pareri contrari: le tifoserie hanno anche redatto un documento condiviso in cui hanno espresso un netto dissenso verso questa scelta, facendo notare che il rischio di incidenti all’interno e all’esterno dei palazzetti è fin troppo basso per giustificare i biglietti nominali.

Bufera nel basket: le nuove regole non piacciono ai tifosi

Ma cosa cambia con l’introduzione di questo provvedimento? Tutti gli spettatori che assisteranno alle gare di Serie A, A2 e B potranno accedere all’impianto solo con un titolo d’ingresso personalizzato, riportante i propri dati anagrafici. Un po’ come avviene già per gli abbonamenti, dove non è infatti previsto alcun cambiamento.

Per tutti i tifosi che intendono seguire la propria squadra in trasferta è obbligatorio acquistare il biglietto entro le ore 19 del giorno precedente alla gara: una modifica necessaria per consentire l’invio dei dati alla Polizia, che tramite il sistema centrale riesce a individuare se sta acquistando il biglietto qualcuno sottoposto a Daspo o ad altre restrizioni. In questi casi le forze dell’ordine intervengono subito, impedendo l’accesso all’evento.

Il Ministero dell’Interno sta ragionando anche su altre misure da introdurre nei principali campionati del basket italiano. Tra questi la tessera del tifoso e anche l’installazione di tornelli per la gestione dei flussi, come già avviene negli stadi italiani. Al momento, però, questa idea appare di difficile realizzazione viste le problematiche logistiche e strutturali di buona parte dei palazzetti.