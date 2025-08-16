ESCLUSIVA SI Longari: “Lille-OM, trattativa ben avviata per Zegrova. Anche la Juve ha chiesto informazioni”

Tutti gli aggiornamenti di mercato

16.35 Pedullà: Samuel Di Carmine si avvicina sempre più al Livorno, confermata la nostra esclusiva di lunedì scorso. La trattativa sta entrando nella fase decisiva, entro martedì prossimo ci potrebbe essere gli accordi definitivi e sarebbe un grande colpo per il club toscano. Sull’attaccante svicolato ci sono state diverse proposte, ma il Livorno ha conquistato la pole di 5-6 giorni e ora lavora per andare fino in fondo.

13.00 Walid Cheddira lascerà il Napoli e su questo siamo abbastanza d’accordo. Ma siccome è stata fatta un po’ di confusione cerchiamo di ripristinare un minimo di ordine: dopo qualche tentativo a vuoto di un paio di club stranieri, negli ultimi tre o quattro giorni l’Udinese ha mosso passi importanti e ora insiste per chiudere. I friulani, però, vogliono il via libera per il prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli preferirebbe la formula con obbligo. Ieri all’ora di pranzo abbiamo anticipato l’inserimento a sorpresa della Cremonese che prenderebbe Cheddira a titolo definitivo. L’Udinese ha memorizzato e prepara un rilancio, negli ultimissimi minuti ha deciso di alzare offerta pagando prestito per andare a dama. Vedremo se ci sarà un’eventuale risposta della Cremonese – ora l’Udinese avanza – e soltanto in quel momento verranno programmate le visite mediche per l’attaccante in uscita da Napoli.