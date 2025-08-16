LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

SI HD

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo sabato 16 agosto.

10.10 Kingsley Coman lascia il Bayern Monaco per trasferirsi all’Al-Nassr, in Arabia Saudita: lo conferma il sito ufficiale dei bavaresi.

IERI

20:03 ESCLUSIVA SI Pedullà: “Situazione Koné, vi dico tutto tra Roma, Inter e gli accostamenti” (LEGGI QUI)

18.30 Giovanni Leoni è un nuovo calciatore del Liverpool: i Reds lo hanno annunciato tramite un comunicato ufficiale.

16.40 Longari: “Sa Pinto in contatto con il Maccabi Haifa , problemi dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Tractor. In questo momento l’Esteghlal nella persona di Seedorf sta pensando seriamente di nuovo a Mazzarri, nome già accostato più volte all’Esteghlal”.

