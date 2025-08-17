SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo domenica 17 agosto.

Tutti gli aggiornamenti

12:30 ESCLUSIVA SI Juve-Zeghrova, confermati i contatti esplorativi ( ESCLUSIVA SI Juve-Zeghrova, confermati i contatti esplorativi ( LEGGI QUI)

12.20 Pedullà: Asllani – Bologna , esclusiva di 4 giorni fa: contatti diretti con l’ Inter , destinazione gradita e possibilità di pagare intero cartellino, gli altri club in attesa Pedullà:

IERI

19.26 Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il Verona ha individuato l’erede di Tchatchoua passato – come anticipato – al Wolverhampton. Si tratta di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002 di proprietà del Mechelen, nazionalità algerina e buona predisposizione in fase di spinta. Totalmente confermate le indiscrezioni di oltre un’ora fa (18,09) provenienti dal Belgio. Entro domani la definizione dell’affare con gli ultimi passaggi formali burocratici.