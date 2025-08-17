SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo domenica 17 agosto.
Tutti gli aggiornamenti
12:30 ESCLUSIVA SI Juve-Zeghrova, confermati i contatti esplorativi (LEGGI QUI)
12.20 Pedullà: Asllani–Bologna, esclusiva di 4 giorni fa: contatti diretti con l’Inter, destinazione gradita e possibilità di pagare intero cartellino, gli altri club in attesa
IERI
19.26 Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il Verona ha individuato l’erede di Tchatchoua passato – come anticipato – al Wolverhampton. Si tratta di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002 di proprietà del Mechelen, nazionalità algerina e buona predisposizione in fase di spinta. Totalmente confermate le indiscrezioni di oltre un’ora fa (18,09) provenienti dal Belgio. Entro domani la definizione dell’affare con gli ultimi passaggi formali burocratici.
18.02 Secondo Alfredo Pedullà il Galatasaray sta lavorando intensamente per portare Ederson in Turchia, come stiamo raccontando da oltre una settimana. E in contemporanea il Manchester City tiene d’occhio Gigio Donnarumma per una staffetta che va oltre le considerazioni generali, fino a pochi giorni fa l’ex Milan mai era stato accostato al club di Guardiola. Anzi, era ritenuta una pista impossibile, al punto che veniva data la precedenza ad altri club inglesi davvero in corsa. In realtà, Ederson-Donnarumma è una staffetta che vi abbiamo raccontato in assoluta esclusiva oltre 3 mesi, era il 7 maggioquando avevamo evidenziato l’interesse del City per Gigio legato a un’uscita di Ederson. Il Galatasaray è già arrivato – come raccontato – a 10 milioni per il portiere in uscita dal club inglese: ora si tratta di perfezionare l’intesa, poi il Manchester City andrà dal Paris Saint-Germain (i contatti ci sono già stati) per gli accordi definitivi legati all’immediato trasferimento di Donnarumma alla corte di Guardiola. Lavori in corso…