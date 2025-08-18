LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ufficiale Zalewski all’Atalanta. Inter su Solet. Hojlund nel mirino del Milan: il danese è stato proposto anche al Napoli

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo lunedì 18 agosto.

19.48 Pedullà: “Sancho MAI ha mai detto NO alla Roma. La Roma, come raccontato nella tarda mattinata, ha chiesto una decisione definitiva. E mai ha incassato un no. Il resto lo vedremo, con calma, ma è stata la Roma a chiedere chiarezza per non farsi più portare a spasso. Per il momento le altre piste di mercato sono congelate”.

19.42 Il padre di Leon Bailey parla del figlio su GI: “Leon inizierà un altro capitolo come giocatore della AS Roma. Arriva stasera un gladiatore pronto a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra per rendere felice e vittorioso il popolo di Roma. Lealtà dedizione e fiducia sono fondamentali. Si ricomincia”.

19.40 Ufficiale Zalewski all’Atalanta: “Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano”.

19:15 Roma, Kumbulla ceduto al Maiorca: “

L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Mallorca per la cessione di Marash Kumbulla.

L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato dall’Hellas Verona nell’estate del 2020, il difensore ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol e partecipando anche alla conquista della Conference League nel 2022. In bocca al lupo, Marash!”.



17:45 Tottenham, rinnova Romero: “Siamo lieti di annunciare che Cristian Romero ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club.

Arrivato inizialmente in prestito dall’Atalanta, nell’agosto 2021, l’internazionale argentino è stato acquistato a titolo definitivo l’anno successivo.

Nominato capitano da Thomas Frank in occasione della Supercoppa UEFA disputata all’inizio di questo mese, il 27enne ha finora totalizzato 126 presenze con la nostra maglia, realizzando otto gol”.

17.30 Rasmus Højlund del Manchester United può diventare un obiettivo concreto e reale per il Napoli. Come anticipato e ribadito in esclusiva da Gianluigi Longari, l’attaccante è stato proposto ai partenopei dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Milan in trattativa, ma il Napoli punta ad avanzare con forza sulla pista che convince di più, al di là dei tanti nomi proposti.

16:05 Atalanta, visite mediche terminate per Nicola Zalewski.

15:30 Giacalone: “Fontanarosa all’Avellino. Visite mediche per La Gumina con l’Inter U23”.

15:00 Longari: “È confermato l’interesse dell’Inter nei confronti del difensore dell’Udinese Oumar Solet. I nerazzurri hanno l’ex Salisburgo tra i nomi presi in considerazione per il reparto arretrato. I friulani sono a loro volta alla ricerca di un difensore”.

14:50 Longari: “Gaetano Castrovilli a un passo dal Bari“.

13:45 Visite mediche per Mariano Troilo, difensore centrale argentino classe 2000, con il Parma.

13:30 Pedullà: “Nel corso di ogni sessione recente di calciomercato estivo, per la Juventus si presentano i soliti problemi legati alla questione Arthur. I costi altissimi per un centrocampista ceduto ripetutamente in prestito, che non ha mai reso, pesano e non poco. A fine luglio scorso si era parlato di un interesse (richiesta informazioni) del Besiktas. Oggi la situazione non è cambiata molto, col calciatore ai margini del progetto di Madama. Ragion per cui, i bianconeri dovranno addossarsi questa “zavorra” ancora per un po’. Dal momento sua prima cessione in prestito al Liverpool, l’ex Barcellona ha raccolto 64 presenze tra i Reds, Fiorentina (48) e Girona. Ma l’ingaggio elevato (8 milioni netti a stagione, poi divenuti 5) è un macigno troppo gravoso da sopportare. Per questo motivo, ancora una volta, Arthur Melo si trova alla ricerca di una squadra lontana da Torino”.

12:30 L’ultimo aggiornamento di Alfredo Pedullà: “Una trattativa – quella di Jadon Sancho – che vi abbiamo raccontato in esclusiva domenica 10 agosto, confermata da più fonti e che negli ultimi quattro giorni aveva visto il totale accordo tra Roma e Manchester United per il cartellino. Era stato raggiunto anche l’intesa sulle commissioni e Gasperini aveva partecipato a due call con il calciatore, spiegandogli il progetto tecnico ed esaltando il fatto che che sarebbe stato centrale nel progetto della Roma. Ieri il club giallorosso aveva chiesto una risposta e il particolare che Sancho avesse i riferimenti sul Manchester United aveva portato a pensare che la risposta ai giallorossi sarebbe stata imminente e probabilmente positiva. Stamattina Sancho ha preso ancora tempo, lo sta facendo con tutti almeno in questo ore, e la Roma ha deciso di non farti più portare a spasso dopo aver raggiunto qualsiasi tipo di accordo. Una strategia per giocarsi l’ultima carta? Non sappiamo, intanto la Roma ha voluto fare questa mossa”.

12:15 Pedullà: “Il Leeds vuole prendere un attaccante, c’erano pochi margini per arrivare a Dovbyk, mentre da ieri sono bene avviati i colloqui con il Milan per Okafor. La fonte di ieri, che ovviamente citiamo, è Luca Bianchin de “La Gazzetta dello Sport”: il Milan ha sempre chiesto per lo specialista svizzero oltre 20 milioni per il cartellino e ci sono le condizioni per andare fino in fondo. L’aspetto importante è che Okafor, rispetto ad altre destinazioni non di gradimento, sta prendendo in considerazione il Leeds. E ci sono margini perché la trattativa vada fino in fondo”.

12:10 Djed Spence firma un nuovo contratto con il Tottenham.

12:05 Arnaud Kalimuendo al Nottingham Forest dal Rennes: è ufficiale.

12:00 AS: “Niente Roma o Juventus, il Besiktas è a un passo dall’acquisto di Sancho”.

11:45 Seferovic da Pirlo: giocherà con lo United FC

11:30 Il Panathinaikos cede Maksimovic allo Shabab Al Ahli

11:00 Visite mediche per Zalewski all’Atalanta. Il nuovo rinforzo arriva dall’Inter

10:20 Haller lascia il Borussia Dortmund e torna all’Utrecht.

10:10 Rafa Mir lascia il Siviglia e va all’Elche in prestito.

Neymar was seen in tears after Santos’ 0-6 loss tonight 🥺😥 The Santos fans turned their backs to the pitch in protest, and immediately after the game coach Cléber Xavier was sacked 😳 pic.twitter.com/1f7EV4nRTM — 433 (@433) August 17, 2025

10:00 Esonerato il tecnico Xavier: la decisione del Santos dopo il pesante ko contro il Vasco da Gama

9:20 Longari: “I sondaggi per Jackson del Milan di inizio luglio, restano attivi come possibilità di fine mercato per l’attacco dei rossoneri”.

9:15 Miguel Gutierrez a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli