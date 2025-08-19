La Juventus ci prova per Zhegrova: ecco perché

La Juventus ha bisogno di rinforzi. La squadra bianconera deve adattare l’attuale rosa a disposizione di Igor Tudor al modulo scelto dal tecnico per affrontare la stagione. I dirigenti della Juventus stanno lavorando per vendere gli esuberi e acquisire i giocatori utili per migliorare la qualità della rosa. Una delle situazioni da migliorare è quella della trequarti, in cui al momento ci sono Kenan Yildiz, Chico Conceição e Nico Gonzalez. Ma l’argentino non sembra essere considerato dal tecnico croato in quella posizione. E anzi lo schiera a tutta fascia. Motivo per cui si sta cercando una soluzione. Serve un giocatore più scattante per trequarti della Juventus con dribbling, tecnica e velocità e il mirino di Comolli si è soffermato su Edon Zhegrova del Lille.

L’alternativa a Conceição

Zhegrova, per caratteristiche tecniche e velocità, assomiglia a Chico Conceição motivo per cui alla Juventus può essere utile l’arrivo del kosovaro del Lille, che andrebbe a ricostituire la coppia con Jonathan David. L’unica perplessità in merito al suo arrivo alla Juve è legata alle condizioni fisiche del rapidissimo esterno del Lille. Il calciatore kosovaro è fermo dallo scorso dicembre, quando ha dovuto fermarsi per un problema di pubalgia. Un problema fisico che lo ha costretto all’operazione chirurgica, ma non ha risolto definitivamente il problema. Solo qualche settimana fa, infatti, Zhegrova ha ripreso gli allenamenti in gruppo.

L’OM avanti per Zhegrova

Per l’esterno del Kosovo, al momento, è avanti l’Olympique Marsiglia che lo ha puntato da diverse settimane. Poi bisognerà capire quali sono le preferenze del giocatore per la sua carriera. La Juventus, prima di affondare il colpo per l’esterno che attualmente gioca in Ligue 1, dovà piazzare appunto Nico Gonzalez. Poi si vedrà. Il prezzo di Zhegrova, comunque, è abbastanza contenuto per via della scadenza del contratto prevista tra un anno nel giugno 2026, e che il giocatore non ha intenzione di rinnovare.