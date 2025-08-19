Tragico incidente, la notizia fa gelare il sangue: addio al grande allenatore

Il grande allenatore ha perso tragicamente la vita in un terribile incidente stradale: la notizia ha distrutto tutti i tifosi.

Tutti gli sportivi sono di nuovo in lacrime. Ancora una volta è un incidente stradale a spezzare per sempre la vita di un grande protagonista del mondo dello sport: la notizia si è diffusa rapidamente nelle scorse ore, gettando nello sconforto tutti coloro che avevano potuto apprezzare le qualità del celebre allenatore, sia dal punto di vista professionale che umano.

Paulo Brunoro è venuto a mancare in seguito alle ferite riportate in un terribile incidente stradale. Il canadese è stato sia giocatore che allenatore di lacrosse, lo sport di squadra molto diffuso in Nord America che tornerà a far parte del programma olimpico da Los Angeles 2028. Tutti gli appassionati di lacrosse sono rimasti molto colpiti dalla notizia della scomparsa di Paulo Brunoro: nel corso della sua carriera ha indossato diverse maglie, tra cui quella del Coquitlam Adanacs e del Burnaby.

Paulo Brunoro era alla guida del Bella Venezia Lacrosse, la squadra di lacrosse nata tra Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Proprio il team ha voluto postare sui propri canali social un ricordo commosso del proprio coach, sottolineandone lo spessore sportivo ma anche le immense doti sul piano umano.

Tragico incidente, il dolore è enorme: addio al grande coach

“Il nostro allenatore Paolo Brunoro ci ha lasciato a causa delle conseguenze di un incidente stradale – si legge nel post del Bella Venezia Lacrosse – Paolo si è unito al BVLC fin dai nostri primi giorni, dopo una carriera leggendaria che lo ha consacrato come uno degli atleti più importanti della storia del nostro sport, giocando nelle migliori squadre del Canada e del mondo, e approdando al campionato australiano dove ha assunto un ruolo determinante per la crescita non solo dei team di cui ha fatto parte, ma per l’intero movimento“.