Dramma Imane Khelif: la lite sancisce la fine

La protagonista di uno dei casi più controversi del pugilato negli ultimi anni incontra una rottura importante. E’ tutto finito, dopo queste parole.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno messo in campo il meglio dello sport mondiale in tutte le discipline ma per tanti appassionati di sport italiani, saranno ricordate per sempre per un episodio che ha gettato più controversie e dubbi di qualsiasi altro accaduto in un evento olimpico negli ultimi vent’anni. Un caso legato al pugilato che ha spaccato l’opinione pubblica.

Nel corso di quella manifestazione sportiva, si tenne un incontro finito al centro della lente della cronaca: quello tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. Dopo qualche colpo, la Carini si ritirò sostenendo che i colpi dell’atleta africana fossero troppo forti. Da lì, la tempesta mediatica della stampa: la Khelif venne accusata di essere un uomo transgender che aveva iniziato a combattere tra le donne solo per avere un vantaggio illecito di forza.

Le visite mediche della commissione olimpica hanno smentito questa tesi inizialmente presa molto sul serio da tutto il mondo dello sport italiano, rivelando che la Khelif che vinse poi l’oro è nata donna androgina – produce quindi livelli di testosterone più alti della media – e anche che la Carini e la Khelif si conoscevano e si erano addirittura allenate insieme, dando l’impressione che ci fosse ben altro sotto quel ritiro. In ogni caso, ancora oggi, l’opinione pubblica si divide tra chi crede che l’atleta africana sia stata vittima di una gogna mediatica ingiusta e chi pensa che abbia barato davvero.

Altro dramma per la Khelif, rottura col tecnico

Per Imane Khelif ancora una volta tornare alla ribalta della stampa non è una cosa positiva. In queste ore, si è parlato molto di un suo presunto ritiro. Stiamo usando questo termine perché alla prova dei fatti, la pugile algerina non ha assolutamente confermato di volersi ritirare dal pugilato e ha anzi accusato il suo storico manager Nasser Yesfah di aver messo in giro una notizia falsa. Un’altra.

La donna avrebbe scritto quanto segue sui suoi profili social per rispondere all’annuncio di Yesfah secondo cui la pugile avrebbe smesso totalmente di allenarsi dopo l’oro di Parigi, lasciando la sua carriera che sembrava ormai avviata: “Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe. Rimango impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar in preparazione per i prossimi eventi”.

L’atleta avrebbe anche detto di non essere più rappresentata dall’ex manager che ha riportato false notizie sul suo ritiro alla stampa di Nizza in queste ore: “Nasser non mi rappresenta più”, la dichiarazione che suona molto come una rottura completa con il vecchio entourage. Una nuova vicenda oscura per la Khelif che, anche in questo caso, lascia molti interrogativi. E ancora una volta, quello che è successo veramente lo possono sapere solo i protagonisti.