Il Napoli riparte dal suo super centrocampo

Il Napoli riparte da una vittoria. Due a zero al Sassuolo, come quella contro il Cagliari che aveva deciso lo Scudetto 2025. E il primo marcatore, non a caso, è sempre lo stesso così come l’assistman. L’asse Politano-McTominay ha chiuso il discorso campionato e ha riaperto il conto nel torneo 2025/26. E, a dispetto di qualche pronostico contrario e della volontà di Antonio Conte, col titolo in tasca e i suoi rinforzi il Napoli riparte da grande favorita in questo campionato di Serie A. E lo ha dimostrato, in piccola parte (perché è solo la prima giornata), anche ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo pur senza Romelu Lukaku.

McTominay e De Bruyne, il Napoli va a ritmo di centrocampo

Il raddoppio, seppur su calcio piazzato e con una traiettoria beffarda, è arrivato dal piede di Kevin De Bruyne. Ma non può essere un caso. Gli Azzurri hanno costruito una mediana da sogno con il belga, aggiunto allo scozzese, che completano un reparto che contava già su Zambo Anguissa e Lobotka. Un quartetto da sogno che, ieri, Conte ha deciso di mettere in campo tutto assieme anche per ovviare alle condizioni fisiche non ancora perfette dell’ex Manchester City e anche per rimediare alla mancanza del totem Lukaku.

Missione compiuta: McTominay nella posizione ibrida di esterno di centrocampo e mezzala, ha duettato alla grande con De Bruyne anche nei movimenti senza palla, dando al Napoli l’imprevedibilità e la fisicità che mancavano con le assenze di un’ala “specializzata” e del centravanti titolare.

Con una mediana di questa qualità, gli azzurri non faranno fatica a compensare l’assenza di Big Rom. E sicuramente partono davanti a tutti, con la consapevolezza di essere la squadra che lo scorso anno (pur in un campionato anomalo, vinto a 81 punti) è arrivata prima, battendo l’Inter vice Campione di tutto.