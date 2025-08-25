Tempesta Tamberi, tutta Italia sconvolta

Tutti i tifosi di Gianmarco Tamberi sono rimasti senza parole: si è abbattuta una vera e propria tempesta.

Il 2025 non è stato finora un anno memorabile per Gianmarco Tamberi dal punto di vista sportivo. Dopo la profonda delusione patita ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, quando non ha potuto presentarsi in pedana nelle migliori condizioni a causa delle coliche renali, in questa stagione il rendimento di Gimbo non è stato all’altezza della sua fama.

Il primato stagionale è infatti il 2.20 m ottenuto lo scorso 10 agosto a Heibronn: una misura decisamente al di sotto delle sue potenzialità. Tamberi ci ha abituati a ben altro: basti pensare che nel corso della sua eccellente carriera ha trionfato nei Mondiali indoor e outdoor e negli Europei indoor e outdoor, oltre ovviamente allo straordinario oro conquistato alle Olimpiadi di Tokyo.

Nei giorni scorsi la storia pubblicata dal campione marchigiano su Instagram ha fatto preoccupare ancora di più i suoi tantissimi fan. Nel video di circa 30 secondi, postato come storia, Tamberi inquadra cosa accade fuori da casa sua attraverso le finestre, ovvero una vera e propria tempesta di pioggia e vento. La medaglia d’oro a Tokyo 2020 è al sicuro nel letto della propria abitazione, sotto le coperte, mentre fuori è in corso la bufera.

Tempesta Tamberi, fan preoccupati: non se l’aspettavano

Apparentemente una semplice storia per mostrare a tutti il forte acquazzone, anche se in tanti temono che con questo video Tamberi abbia voluto esprimere un messaggio molto chiaro: la sua partecipazione ai Mondiali di Tokyo, che prenderanno il via il 13 settembre, è in forte dubbio.

D’altronde è stato lo stesso Tamberi a svelare che il forfait è un’ipotesi su cui sta ragionando, specialmente dopo la nascita della piccola Camilla, venuta alla luce lo scorso 14 agosto. “Mi prendo ancora del tempo anche perché non parliamo di una scelta personale ma di una decisione riguardante anche il mio team, la Federazione, gli sponsor”, ha detto l’altista nella nuova puntata di Gimbo Clinic.

“Quel che è certo è che preparare la “rifinitura” per un Mondiale significa dedicarsi al 100% al campo e a casa “estraniarsi” al 100% almeno per quanto riguarda la notte e il sonno – ha poi aggiunto Tamberi – Sinceramente so che Chiara ha bisogno del mio aiuto e starle “lontano” non credo sia da un punto di vista umano la scelta giusta”. Gimbo proverà quindi a comportarsi “nel migliore dei mondi sia come atleta sia come papà, rischiando chiaramente di sbagliare”.