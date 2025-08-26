Mondo dello sport in lutto: notizia tremenda, Italia a pezzi

Tutta l’Italia sportiva è distrutta: la grande atleta è venuta a mancare, il lutto è davvero dolorosissimo.

La notizia appena arrivata ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di sport. La scomparsa della grande atleta ha sconvolto un’intera comunità: sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo per ricordare la sua figura, sia dal punto di vista professionale che umano. Il dolore è molto forte: i post sui social sono davvero struggenti.

Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Silvia Ugatti, grandissima sportiva ferrarese che si è fatta apprezzare per i suoi importanti risultati in varie discipline, dalla pallavolo al triathlon. Una malattia si è portata via la grande atleta, venuta a mancare all’età di 57 anni. La notizia si è sparsa rapidamente a Ferrara, lasciando senza parole tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzare Silvia Ugatti non solo sul piano sportivo.

Sui social, infatti, sono davvero molti i messaggi da parte di chi vuole sottolineare la passione sportiva di Silvia Ugatti ma anche lo spessore umano della grande atleta venuta a mancare. Fin dalla giovane età la sportiva ferrarese si è dedicata alla pallavolo, militando nell’Acli San Luca: in seguito Silvia Ugatti si è cimentata nel triathlon, arrivando a compiere imprese di un certo livello come la conclusione dell’Ironman di Klagenfurt. L’atleta ha poi lavorato anche come commessa presso l’Ipercoop del centro commerciale Il Castello.

Lutto nello sport italiano: addio alla grande atleta

Il Cus Ferrara Triathlon ha lasciato un messaggio su Facebook che ha commosso tutti: “Ciao Silvia. Ci uniamo all’immenso cordoglio per la prematura scomparsa di Silvia Ugatti, nel recente passato nostra atleta e importante personaggio del panorama sportivo ferrarese“. Anche la pagina social di Corriferrara ha voluto ricordare Silvia Ugatti con parole di grandissima stima e affetto.

“Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Silvia Ugatti, per alcuni anni tesserata con Corriferrara – si legge nel post – Sempre sorridente e gentile, Silvia è stata anche una forte atleta, capace di trasmettere passione e determinazione a chi la circondava“.

I funerali dell’atleta si terranno quest’oggi alle 15 presso la Chiesa parrocchiale di Santa Francesca Romana in XX Settembre a Ferrara: lo ha annunciato il compagno di Silvia Ugatti, il dottor Paolo Ghinelli, che in queste ore sta ricevendo tantissima solidarietà e vicinanza per la terribile perdita.