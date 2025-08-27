ESCLUSIVA SI Tsimikas-Roma, novità. E c’è un piano B

Novità sulla Roma e l’esterno sinistro. Alfredo Pedullà: “Kostas Tsimikas e la Roma: alle spalle una giornata positiva. Ci sono stati colloqui approfonditi tra l’agente del calciatore e il Liverpool per il terzino classe 1996 considerato un esubero. E per la prima volta si è registrata un’apertura sul prestito con diritto di riscatto, probabilmente anche sul prestito secco, dopo il no dei giorni scorsi. Non siamo ai dettagli, bisogna lavorarci, ma oggi è stata una giornata proficua che avvicina Tsimikas alla Roma”.

Oltre alla pista Tsimikas del Liverpool vengono sondate delle soluzioni alternative. Una delle piste più gradite da Massara, secondo Gianluigi Longari, porta a Jaouen Hadjam dello Young Boys”.

Tutte le trattative

22.50 Pedullà: Kostas Tsimikas e la Roma: alle spalle una giornata positiva. Ci sono stati colloqui approfonditi tra l’agente del calciatore e il Liverpool per il terzino classe 1996 considerato un esubero. E per la prima volta si è registrata un’apertura sul prestito con diritto di riscatto, probabilmente anche sul prestito secco, dopo il no dei giorni scorsi. Non siamo ai dettagli, bisogna lavorarci, ma oggi è stata una giornata proficua che avvicina Tsimikas alla Roma.

21.30 Longari: “Milan, per la difesa il preferito è Kim del Bayern Monaco che però ha un ingaggio molto alto. I rossoneri valutano anche piani alternativi e meno costosi”

21.20 Pedullà: “La Juventus ha deciso di chiudere gli ultimi dettagli Kolo Muani come vi abbiamo raccontato in esclusiva un paio di giorni fa. Le cifre sono confermate, un totale di 60 milioni con un prestito oneroso più obbligo di riscatto. La Juventus ha voluto premiare la volontà di Kolo Muani che nelle ultime settimane ha detto no a chiunque pur di aspettare i bianconeri. Adesso aspettiamo per precauzione gli ultimi passaggi, ma una cosa va chiarita e ribadita: la Juve aveva deciso di procedere a prescindere da Dusan Vlahovic. Una cosa va chiarita ben oltre le interpretazioni “Vlahovic ha aperto alla cessione” o “Vlahovic non ha aperto alla cessione” che cambia ogni ogno. Vlahovic al Milan ci sarebbe andato o ci andrebbe perché lo ha detto anche ad Allegri, ma se la volontà dell’amministratore delegato o dell’intermediario Busardò sarà quella di battere altre piste senza entrare completamente nella trattativa parliamo del nulla. Una cosa abbiamo capito: i desideri di tecnici di Allegri non sempre sono in primo piano o in prima fila rispetto alle decisioni di chi fa il mercato. Vedremo l’epilogo”.