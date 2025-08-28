Scandalo Rossi-Marquez, ci risiamo: bufera in MotoGP

Ennesimo capitolo della rivalità mai sopita tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Questa volta, ci pensa un loro famoso collega a gettare benzina sulle fiamme…

E’ una di quelle rivalità che non verranno mai davvero chiuse, come quella tra Schumacher ed Hill, McGregor e Nurmagomedov o Zidane e Materazzi. L’antipatia che Marquez e Rossi sembrano provare l’uno per l’altro dopo quella fatale stagione del 2015 non è mai stata ufficialmente smentita e l’ascia di guerra tra i due non è mai stata sotterrata.

Tanto per dire, prima della gara in Austria, pare proprio che i due si siano visti ma abbiano scelto di comune accordo di non salutarsi e non dirsi una singola parola, con Marquez che è passato vicino a Rossi senza guardarlo ed il Dottore che ha fatto lo stesso, mentre si dirigeva per fatti suoi. “Non l’ho visto, potesse andare male in Ungheria se mento”, le parole dello spagnolo che in effetti a Balaton ha centrato il quattordicesimo successo di gila.

Le scintille tra i due risalgono a dieci anni fa, stagione del famosissimo “contatto” di Sepang ma anche delle accuse di Rossi a Marquez di aver favorito il rivale Jorge Lorenzo e soprattutto, di essere un pilota “sporco” come disse lo stesso atleta italiano; non aiuta molto a seppellire la faida il fatto che di tanto in tanto, i colleghi dei due piloti gettino benzina sul fuoco.

Una faida mai chiusa. “Il migliore è Rossi”

Anche il pilota italiano di Ducati che ha chiuso al sesto posto a Balaton ossia Franco Morbidelli è tornato sull’argomento, chissà forse proprio dopo aver saputo dai giornali o visto di persona il “non saluto” tra Marquez e Rossi ai box del circuito austriaco. Secondo il pilota italiano però, la questione tra chi dei due sia un pilota migliore non si pone assolutamente e, ulteriore smacco, Morbidelli è andato a casa di Marc a dirlo!

Alla testata spagnola AS compatriota di Marquez infatti il pilota italiano ha rilasciato dichiarazioni molto chiare. Secondo lui è Rossi il vero “GOAT” – anagramma di Greatest of all Times che sui social network viene spesso indicato con l’emoticon di una capra per il significato inglese della parola – e non ci sono discussioni da fare: “Penso che sia Valentino che Marc possano essere considerati tra i tre o cinque più grandi della storia, in base ai numeri e al modo in cui li hanno ottenuti”, afferma Morbidelli che ha vinto in passato a sua volta un titolo ufficiale.

Come Rossi anche Morbidelli non ritiene Marquez un pilota pulito e questo pesa sulla scelta di chi sia il migliore, per lui: “Ciò che Marc ha fatto è stato incredibile e stimolante, ma ho una riserva sulla sua grande carriera, un pensiero non proprio positivo su un momento della sua carriera. Mi riferisco al 2015”, la riflessione del campione italiano sul collega.

“Ci sono persone che sceglieranno Marquez e altre che resteranno con Rossi. Io scelgo Vale. Per come l’ha fatto e per il tocco che ha dato a questo sport, che lo ha portato a un altro livello. Marc è fantastico, ma non ci è riuscito“, il verdetto finale del pilota. A Marquez che sta per vincere il suo nono titolo forse non interesseranno queste dichiarazioni, ma dovrebbe importargli di come verrà ricordato quando, un giorno, appenderà il casco al chiodo.