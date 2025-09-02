Conte ha vinto, Comolli quasi, Gasperini sconfitto, Chivu conta nulla, Allegri non si sa…

Il mercato è finito, il campionato è in pausa, ma ci sono quattro squadre davanti, il Napoli favorito, la Cremonese sorpresona di fine estate, la Juventus e la Roma.

Al momento vincono loro, ma l’unica squadra che ha già vinto, almeno sul mercato, è il Napoli. Antonio Conte si era impuntato, con un diktat “compratemi tutto e rimango” ed è stato accontentato. Non lò dira mai, ma il suo Napoli, Lukaku a parte ha preso tutto quello che serviva, da Beukema a De Bruyne, passando per Lang, Lucca ed Hojlund, senza contare tutto il resto. Ha vinto sul mercato ed ha speso perchè poteva spendere, dimostrando che se c’è un problema c’è il “porcellino bello pieno” da rompere. Favoriti? Certo, favoritissimi? Vedremo…

Se Conte ha vinto, Comolli ha quasi vinto. Quasi, però, perchè questa Juve, non è compiuta, è definita, ma vive di grossi punti interrogativi, che pesano. A Comolli va dato un doppio merito. Primo, non ha ceduto Vlahovic alla concorrenza e non è poco, perchè qualcuno per pochi milioni avrebbe anche venduto l’anima al Diavolo. Secondo, ha piazzato due giocatori che avevano fatto poco e male come Douglas Luiz e Nico Gonzalez a cifre valide, oltre a cedere bene Weah e Savona.

I punti interrogativi di casa bianconera riguardano la difesa: Bremer reggerà? Se regge sarà una gran difesa, Cabal torna e come? Se torna le fasce sono a posto. Queste le domande di difesa.

Poi c’è il centrocampo con il secondo interrogativo. Il centrocampo della Juventus per la stagione 2025/26 è davvero al completo? È la domanda che molti tifosi bianconeri si stanno ponendo, soprattutto dopo l’uscita di Douglas Luiz e l’analisi delle opzioni a disposizione di Igor Tudor. Nonostante i nomi presenti in rosa, la sensazione è che possa mancare ancora qualcosa per affrontare al meglio una stagione lunga e ricca di impegni. Sulla carta, in un modulo con due centrocampisti centrali, cinque giocatori come Koopmeiners, Khephren Thuram, Locatelli, Fabio Miretti e Weston McKennie, possono sembrare sufficienti. Tuttavia, ci sono variabili da non sottovalutare. Teun Koopmeiners rappresenta ancora la grande incognita: se riuscirà a ritrovare lo smalto mostrato con l’Atalanta, la Juventus potrà contare su un elemento di altissimo livello. In caso contrario, le lacune a centrocampo – soprattutto in termini di qualità e continuità – potrebbero emergere nel corso della stagione.

Chi risulta sconfitto sul mercato ma al momento vincente sul campo è Gasperini. La sua Roma ha vinto bene le prime due sfide ma sul mercato sono mancati gli ultimi colpi, da Sancho a George, compreso lo scambio per la punta non andato a buon fine. L’allenatore della Roma non lo dirà mai, ma non può essere soddisfatto.

Tra gli sconfitti, almeno dopo due partite, per averne persa una anche i mister di Milan e Inter. I rossoneri hanno venduto alla grandissima, incassi fenomenali e premio della critica per alcune operazioni, vedi Thiaw. Però non basta vendere se non compri quello che ti serve e la sensazione che oltre a Rabiot, servisse un attaccante migliore di quelli attuali e un difensore di alto livello. Forse con un’unica competizione la squadra attuale potrebbe bastare, tuttavia, la sensazione di un Allegri “poco felice”, nonostante il suo cavallo pazzo, c’è.

Se Allegri non ride, Chivu per ora si consola solo con Akanji in e Pavard out. Il francese paga le partite di padel con Theo Hernandez? I Kolors risponderebbero forse si… forse no. Sicuramente l’allenatore rumeno è partito con il botto, ma se poi perdi con l’Udinese paghi dazio. La domanda che ci facciamo è: Chivu ha contato qualcosa sul mercato o il suo contributo e la sua opinione è stata pari allo zero? Difficile capirlo, ma se non è pari allo zero, non siamo molto lontani. L’Inter è forte, la più forte dopo il Napoli e pure la più strutturata fuori dal campo, ma se Chivu non modificherà la sua posizione da “due di picche a briscola”, difficilmente, i nerazzurri si avvicineranno al Re del mercato, Antonio Conte.