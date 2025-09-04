Italia senza parole, addio al ct campione d’Europa

Lo sport italiano deve dire addio a una figura di spicco della disciplina: la scomparsa del CT campione d’Europa ha addolorato tutti.

La notizia si è diffusa rapidamente nelle scorse ore e ha rattristato profondamente tutti gli appassionati di sport. La prematura scomparsa del CT campione d’Europa è un dolore enorme per tutti coloro che si erano avvicinati alla disciplina sportiva anche grazie alla passione che il coach sapeva trasmettere.

Paulo Roberto Moreira da Costa, detto ‘Paulao’, è venuto a mancare all’età di 56 anni in Cile. Attualmente Paulao ricopriva il ruolo di commissario tecnico della Nazionale di beach cilena, ma in passato è stato anche CT della Nazionale italiana e prima ancora campione del mondo della disciplina sulla sabbia.

Paulao era un figura importantissima per il beach volley. Dopo una brillante carriera da giocatore ha deciso di proseguire la sua avventura sulla sabbia nelle vesti di allenatore con lo stesso impegno che lo ha sempre contraddistinto. Come CT della Nazionale italiana è stato determinante nella crescita della coppia azzurra formata da Nicolai e Lupo.

Gli insegnamenti di Paulao sono stati fondamentali per arrivare a un traguardo storico, vale a dire il titolo di Campioni d’Europa 2014 a Cagliari: per la prima volta, infatti, l’Italia ha conquistato un oro continentale nel settore maschile del beach volley. Proprio Paolo Nicolai, ritiratosi meno di un anno fa e oggi direttore tecnico delle nazionali maschili azzurre, ha voluto ricordare il grande coach con parole di grandissimo affetto.

Lutto per lo sport italiano: addio al grande coach

“È una notizia che ci lascia senza parole – afferma Nicolai – Il primo pensiero va a Victoria, Gabriel e a tutta la sua famiglia. A loro va il mio abbraccio e quello di tutto il nostro mondo, nel quale Paulao ha lasciato un segno indelebile come atleta, come allenatore e come persona“.

Nel 2018 Paulao aveva assunto la carica di commissario tecnico del Cile. E’ stata proprio la Federazione sudamericana ad annunciare la scomparsa del coach con un post su Instagram. “Come giocatore e allenatore, Paulao ha dedicato la sua vita al beach volley, raggiungendo traguardi storici e lasciando un segno indelebile in Cile e nel mondo – si legge nel post – Sotto la sua guida, la nostra nazionale ha vinto titoli sudamericani, successi panamericani e una qualificazione olimpica, segnando una svolta nella storia della pallavolo cilena. Oltre ai suoi trionfi, sarà ricordato per la sua passione, il suo impegno e il suo calore umano, che hanno ispirato generazioni di atleti“.

Un post condiviso da FEVOCHI (@fevochi)

Per omaggiare la figura di Paulo Roberto Moreira da Costa è stato deciso di osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite che si sono svolte martedì 2 settembre a Bellaria per il Campionato giovanile italiano di beach volley. Lo stesso avverrà anche domenica 7, quando scenderanno in campo le squadre per il Campionato italiano assoluto.