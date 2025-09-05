Zanardi, l’annuncio emoziona: impossibile non piangere

E’ un annuncio davvero emozionante quello che riguarda Alex Zanardi: i fan del campione paralimpico non hanno potuto trattenere le lacrime.

Dopo il terribile incidente di più di cinque anni fa e il lungo periodo in ospedale Alex Zanardi è ora a casa, dove prosegue la riabilitazione circondato dall’affetto della sua famiglia. L’ex pilota di Formula 1 è costantemente monitorato dai medici, che dal primo giorno lo seguono passo dopo passo in questo percorso.

I tantissimi fan di Zanardi sperano sempre di ricevere notizie positive sulle sue condizioni di salute. Al momento non ci sono novità in tal senso: tutto ciò che si sa è che il campione paralimpico lavora ogni giorno per cercare di stare meglio. Nel frattempo va avanti il progetto Obiettivo3 ideato proprio da Zanardi nel 2017.

Lo scopo di questo progetto è quello di avviare le persone con disabilità alla pratica sportiva paralimpica. Grazie a Obiettivo3 gli atleti disabili possono ottenere attrezzatura sportiva e supporto nella preparazione atletica: aspetti fondamentali che consentono di prendere parte a varie competizioni, sia nazionali che internazionali. In più l’attività sportiva ha un importante effetto benefico sulla qualità di vita delle persone con disabilità.

I fan di Zanardi in lacrime: la notizia è appena arrivata

Tra le tante iniziative che caratterizzano Obiettivo3 spicca soprattutto Staffetta Tricolore, ovvero una staffetta di atleti paralimpici che attraversa l’Italia per promuovere lo sport con disabilità sostenendo gli atleti e cercando di infondere forza e speranza. Gli atleti si passano il testimone tramite biciclette, handbike o carrozzine olimpiche: un ottimo modo per far conoscere il più possibile le discipline paralimpiche.

Obiettivo3 Staffetta Tricolore ha avviato una bella collaborazione con Disabili No Limits, un’associazione benefica fondata nel 2011 da Giusy Versace. Sono passati più di 20 anni dal terribile incidente che ha cambiato per sempre la vita di Giusy, diventata poi atleta paralimpica: nel corso della sua ‘nuova vita’ ha anche vinto Ballando con le Stelle e ha intrapreso l’attività politica.

In più il grande impegno nel creare Disabili No Limits, che ha come obiettivo quello di raccogliere i fondi necessari per regalare protesi sportive alle persone con disabilità che sognano di cominciare questo percorso. Proprio attraverso la sua associazione Giusy Versace ha organizzato a Reggio Calabria, la sua città, la corsa solidale Happy Run.

“Con Disabili No Limits collaboreremo con Obiettivo3 Staffetta Tricolore di Alex Zanardi – ha detto l’atleta paralimpica in un’intervista al quotidiano Avvenire – così come è attiva una raccolta fondi per donare protesi e carrozzine insieme alla Maratona di Venezia dove saremo in oltre cento. Penso sempre che tutto questo serva a ispirare quante più persone possibili che hanno avuto traumi come il mio“.