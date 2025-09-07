Il paese intero piange una leggenda: addio al campione d’Italia

Il grande campione è venuto a mancare a soli 63 anni: la perdita è enorme, i tifosi sono distrutti dal dolore.

La tragica notizia si è diffusa nelle scorse ore, suscitando grande commozione in tutti gli sportivi che ne avevano apprezzato le grandi qualità anche sul piano umano. Una scomparsa che ha gettato nello sconforto un’intera comunità: il dolore è fortissimo e sono già molti i messaggi di cordoglio comparsi sui social per ricordare una vera e propria leggenda.

Nino Micali è venuto a mancare all’età di 63 anni: lo piange l’intera città di Messina, che perde uno dei suoi principali punti di riferimento nello sport. Micali ha combattuto per mesi con una malattia, fino all’epilogo che si è consumato nella notte tra il 4 e il 5 settembre. Lo scorso gennaio era stato nominato nuovo presidente regionale della Fibs, la Federazione Italiana Baseball Softball.

Un riconoscimento assolutamente meritato vista la carriera di Micali, che ha sempre profuso il massimo impegno sia da giocatore che come dirigente. Nel baseball lo sportivo messinese era stato campione italiano nel 1974 e aveva disputato diversi campionati di Serie A con il CUS.

L’Italia piange il suo mito: è stato davvero un grande

Successivamente Enzo Micali è riuscito a distinguersi anche nel ruolo di dirigente, seguendo soprattutto il campionato mondiale tenutosi proprio a Messina nel 1998. Una delle sue iniziative più importanti – realizzata nel periodo in cui svolgeva il ruolo di presidente del CUS Unime – è certamente il recupero dello stadio del baseball Primo Nebiolo, in precedenza trasformato in tendopoli per i profughi.

Come accennato, oltre alla sua brillante carriera da atleta e alle sue doti da dirigente sportivo Enzo Micali si faceva apprezzare anche per la passione civile e per la capacità di saper stringere legami. Come presidente del CUS Unime ha lavorato costantemente affinché il Centro Universitario Sportivo diventasse un fiore all’occhiello dell’Università messinese.

“Oggi tutto il mondo del baseball e softball italiano perde un amico, un grande uomo di sport che aveva come sogno lo sviluppo del nostro movimento nella sua terra del cuore – fa sapere la Federazione Italiana Baseball Softball – Prima come giocatore e poi da dirigente, ha sempre cercato con entusiasmo di valorizzare e diffondere i nostri amati sport con passione e disponibilità“.

“Alla famiglia di Nino – conclude la FIBS – vanno le più sentite condoglianze da parte del Presidente Mazzieri, in rappresentanza del Consiglio Federale, e del Segretario Generale Curti a nome di dipendenti e collaboratori FIBS“.