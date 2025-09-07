Sport sconvolto, l’annuncio di Tyson spaventa: “Serio danno per la salute”

Alcuni uomini non smetteranno mai di tentare la sorte. A sessant’anni quasi compiuti, Iron Mike Tyson è ancora pronto a mettere a repentaglio la sua vita.

Essere dei grandi sportivi significa anche sapere quando uscire di scena. Se parliamo di ritiri praticamente telefonati quello di Mike Tyson dalla boxe dovrebbe essere cosa ormai fatta. Senza mancare di rispetto alla carriera di quello che è stato semplicemente uno degli atleti chiave del pugilato mondiale, un uomo la cui effige è appesa in tutte le palestre di sport da combattimento del mondo, forse per Tyson quel momento sarebbe ormai arrivato.

Nel suo ultimo match – che sembrava più un’esibizione – contro il giovane e criticatissimo YouTuber Jake Paul, noto per aver combattuto match da professionista solo con atleti nella loro fase calante come Tyson stesso, Tyron Woodley e Ben Askren – va però detto che a quest’ultimo Paul ha recentemente pagato delle importanti spese mediche dimostrando un grande cuore – Iron Mike si è portato a casa ben 20 milioni di dollari. Una cifra sufficiente per andare serenamente in pensione.

Ora però, proprio in queste ore, il pugile americano ha annunciato di avere un altro match in programma. Sarà contro Floyd Mayweather Junior, un atleta che non ha bisogno di presentazioni: per chi non lo conoscesse, comunque, si tratta di un campione imbattuto che si è ritirato con un record di 50 – 0 piegando leggende come Manny Pacquiao, Miguel Cotto e Canelo Alvarez. La differenza di peso tra i due non è il problema maggiore.

Tyson rischia di morire

Per sua stessa ammissione, prima di affrontare il match con Jake Paul, Mike Tyson ha avuto numerosi problemi di salute dovuti all’età. Prima, una tremenda e dolorosa ulcera e poi, un malore non meglio specificato poco prima del match: “Sono quasi morto. Ho perso 13 chili e ricevuto 8 trasfusioni, ho dovuto lottare solo per essere sano e combattere”, aveva fatto sapere il pugile dopo l’incontro con lo YouTuber ed atleta.

Eppure, di fronte a questo incontro che comunque si preannuncia come un’esibizione in cui vedere un KO o dei colpi molto potenti è quasi del tutto escluso, Tyson si mostra molto confidente: “Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà un danno per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi è firmato”, ha fatto sapere l’uomo più cattivo del pianeta, come veniva chiamato nel suo prime sportivo.

Dal canto suo Mayweather a 49 anni suonati non sembra molto spaventato: “Non c’è stato un solo pugile che abbia potuto infangare la mia immagine. Sapete già che se farò qualcosa, sarà un incontro importante e leggendario”, le sue dichiarazioni. Mayweather non è nuovo ad esibizioni di questo tipo: il suo ultimo incontro fu con Connor McGregor, lottatore di MMA in quello che secondo molti non è stato nemmeno un vero incontro, considerando il divario tecnico tra i due. Ma questi match portano molti soldi: né Mayweather ne Tyson sembrano averne bisogno, ma sono pronti alla sfida.