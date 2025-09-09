Macedonia-Italia U21 0-1, a Baldini basta un gol di Marianucci

Vince 0-1 in Macedonia l’Italia U21 di Silvio Baldini portandosi così a 6 punti dopo 2 giornate nel gruppo 5 delle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Gara decisa dal difensore del Napoli Marianucci su assist di Ndour. Azzurri in 10 dopo 25 minuti. Secondo giallo in meno di 10′ per Moruzzi: Gashtarov gli passa alle spalle e si invola verso la porta, poi rallenta per farsi tamponare dal terzino italiano che prima di entrare in area non può nulla e lo atterra. 9 minuti e gli azzurri la sbloccano con Marianucci. Calcio di punizione battuto dalla destra dentro l’area di rigore, stacca Ndour che trova di testa il difensore del Napoli che la gira con il destro e batte Vasilev all’angolino. Nella ripresa l’Italia sfiora più volte il doppio vantaggio senza trovarlo ma portando comunque a casa un successo fondamentale.