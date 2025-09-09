Notizia terribile, l’Italia piange l’ex Nazionale

Tutta l’Italia in lacrime per la scomparsa del grande campione: il lutto è davvero molto doloroso, ha scritto pagine indelebili.

La notizia si è diffusa nelle scorse ore e ha suscitato un grande dolore in tutti gli appassionati di sport. Il lutto per la scomparsa del grandissimo atleta ha davvero coinvolto tutti: in tantissimi stanno lasciando proprio in queste ore messaggi di cordoglio per ricordare una figura molto importante nel ciclismo italiano.

E’ venuto a mancare all’età di 88 anni Antonio ‘Toni’ Bailetti, ciclista che nel corso della sua carriera si è tolto soddisfazioni importanti. Il successo più prestigioso è senza dubbio l’oro olimpico conquistato a Roma nel 1960: Bailetti trionfò nella 100 km a squadre assieme a Ottavio Cogliati, Giacomo Fornoni e Livio Trapé.

Il classe 1937 vinse poi due tappe al Giro d’Italia e anche due frazioni al Tour de France. Bailetti fu poi protagonista in molte altre corse ciclistiche: gli appassionati ricordano soprattutto la vittoria di tappa al Gran Premio Ciclomotoristico del 1961, le tre tappe al Giro di Sardegna e il Trofeo Laigueglia 1966, più altre affermazioni che lo resero uno dei ciclisti italiani di maggior valore.

Italia in lacrime: addio al grande campione, tifosi distrutti

Nel 1969, all’età di 32 anni, Bailetti dovette concludere in anticipo la sua carriera a causa di un incidente avvenuto durante una competizione in corso al Velodromo Vigorelli di Milano. In tanti anni di professionismo il campione corse con squadre come la Carpano, la Bianchi, la Salvarani e la Faemino; in più ebbe l’opportunità di affiancare capitani come Balmamion (che trionfò al Giro d’Italia sia nel 1962 che nel 1963), Gimondi, Adorni e Merckx.

Nel 2015 Bailetti ricevette il Collare d’Oro al merito sportivo: la massima onorificenza dello sport italiano gli venne conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Tre anni fa Bailetti era rimasto vittima di una caduta nella sua abitazione da cui non si è più ripreso. Lascia la moglie Yvonne, il figlio Davide, il fratello Giorgio, la sorella Silvana e il nipote Paolo: quest’ultimo ha voluto seguire le orme dello zio, diventando ciclista professionista e lavorando come gregario di Danilo Di Luca nel Giro d’Italia 2008.

Marco Pastonesi su Tuttobiciweb ricorda che Bailetti era tanto apprezzato anche sul piano umano oltre a quello sportivo: “Sapeva sorridere e ridere, Toni“, le parole del giornalista sportivo. Il grande ciclista mancherà davvero a tutti.