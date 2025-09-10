Velasco perde le staffe, parolaccia in tv: è furioso

Julio Velasco ha perso la pazienza in diretta TV: la parolaccia pronunciata dal coach dell’Italvolley femminile ha spiazzato tutti.

Dopo l’oro olimpico a Parigi è arrivata anche la straordinaria vittoria ai Mondiali. L’Italvolley femminile ha compiuto un’altra fantastica impresa: le ragazze di Julio Velasco sono meritatamente sul tetto del mondo dopo 23 anni. Risaliva infatti al 2002 l’unico trionfo delle azzurre della pallavolo in un campionato del mondo.

Per più di due decenni l’Italvolley aveva tentato nuovamente l’assalto al Mondiale, senza però riuscire nell’obiettivo. Stavolta, sotto la sapiente guida di Julio Velasco, è invece arrivata la gioia più grande. Già dopo la durissima semifinale vinta contro il Brasile in tanti immaginavano che potesse essere davvero la volta buona per Anna Danesi e compagne.

Tuttavia anche la finale contro la Turchia è stata combattutissima. Le azzurre hanno vinto il primo set ma nel secondo hanno avuto un pesante black-out giocando forse la peggiore frazione di tutto il torneo. Nel terzo set la reazione delle ragazze di Velasco prima che la Turchia rimettesse di nuovo le cose in pari nel quarto. Nel tie-break, però, l’ha spuntata l’Italia, trascinata da una strepitosa Myriam Sylla.

Velasco perde le staffe: lo ha detto in diretta TV

Decisivo anche lo stesso Velasco, che nel quinto set ha detto alle azzurre “scegliete una cosa e fatela bene“. Il coach si conferma così come uno dei più grandi allenatori dello sport italiano: dopo i due Mondiali vinti con la Nazionale maschile negli anni ’90 sono arrivati questi due fantastici successi con l’Italvolley femminile.

Non è passata però inosservata una reazione veemente di Velasco alla domanda di un cronista che riguardava proprio i trionfi con le due Nazionali. Non appena la squadra è atterrata a Malpensa l’allenatore argentino naturalizzato italiano è stato incalzato da un giornalista che gli ha fatto una domanda molto particolare.

“Furono più difficili i due Mondiali con la Nazionale maschile o questo?“, la domanda rivolta a Velasco. Inizialmente il coach ha risposto pacatamente: “Ci devo pensare… Con il Brasile la semifinale è stata simile“. Poi però l’allenatore dell’Italvolley femminile perde la pazienza: “Ma non mi faccia dire cose che ha capito che non voglio dire! Perché mi deve far dire cose che non voglio dire? Eh ca**o! Insiste, insiste perché io dica quello che non voglio dire?“. Alla fine solo qualche secondo di nervosismo in una serata storica per Velasco, la pallavolo azzurra e tutto lo sport italiano.